Szpilka się zawahał, ale wszystko ujawnił. "Dostał w trąbkę i straszył policją"

Artur Szpilka (3-0 MMA), po bolesnej porażce z Łukaszem Różańskim, zakończył karierę w boksie i postanowił przejść do MMA, a konkretniej podpisał kontrakt z KSW. Od samego początku w nowej formule spisuje się świetnie, ponieważ najpierw pokonał Sergieja Radczenkę, potem rozprawił się z Denisem Załęckim, a w czerwcu sensacyjnie znokautował Mariusza Pudzianowskiego na gali KSW na Stadionie Narodowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Szpilka po raz kolejny bije we Włodarczyka. "Coraz większe odklejenie od sufitu"

Mimo że Szpilka ma już zakontraktowany kolejny pojedynek, 18 maja zmierzy się w walce wieczoru gali KSW 94 z Arkadiuszem Wrzoskiem (4-0), to od dłuższego czasu spekuluje się na temat jego potencjalnego starcia z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Sam podsyca te plotki, uderzając w 42-latka. - To jest tchórz - powiedział ostatnio w rozmowie z TVP Sport.

Po raz kolejny wypowiedział się o byłym mistrzu świata w środowym programie na Kanale Sportowym. - Chcę zamknąć w końcu ten temat, bo mnie on denerwuje. (...) Stary, tak szczerze, kto cię dzisiaj chce oglądać? - zwrócił się do Włodarczyka. - Z roku na rok jest coraz większe odklejenie od sufitu - dodał.

Pod koniec transmisji poszedł o krok dalej i wspomniał o sytuacji sprzed lat. - Mam do niego osobisty żal, on wie dlaczego. Nie jest żadną tajemnicą, że... - uciął zdanie - No co? - wtrącił Mateusz Borek. - Dostał w trąbkę, a później straszył na policji. Wyrosłem już z tego. Mówił, że jak nie zapłacę jakichś pieniędzy, to idzie na policję. Tak się rozwiązuje sprawy? - oznajmił Szpilka.

- Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonym dzwonią do mnie Wasilewski i świętej pamięci Piotr Werner: stary, nie pojedziesz, bo musisz zapłacić 10 tys. euro. Odpowiadam: co? Jadę do niego i go wyciągnę z tego domu. To był jeszcze wtedy młody Artur Szpilka. Dzisiaj to bym się uśmiechnął i bym pomyślał: "co za dzban" - podsumował.

Najbliższe starcie Szpilki, w którym zmierzy się z również niepokonanym Wrzoskiem, odbędzie w Ergo Arenie w Gdańsku. Podczas tego wydarzenia dojdzie też do rewanżowego pojedynku o tymczasowy pas wagi piórkowej pomiędzy Robertem Ruchałą (9-1) a Patrykiem Kaczmarczykiem (11-2)