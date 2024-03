Zaskakujący zwrot. Schreiber ogłasza nowinę. "Wracam"

Ostatnie tygodnie nie są zbyt udane dla Marianny Schreiber. Nie dość, że spadł na nią ogromny hejt po ogłoszeniu walki z Małgorzatą Zwierzyńską, to jej mąż Łukasz zdradził w mediach, że para jest obecnie separacji. Po trudnym okresie otrzymała wreszcie informację, na którą czekała długi czas.

Marianna Schreiber ogłosiła świetną nowinę. "Coś się kończy, coś się zaczyna"

Pod koniec lutego ubiegłego roku Marianna Schreiber postanowiła rozpocząć dobrowolnie miesięczne szkolenie wojskowe w jednej z warszawskich jednostek. - Pierwszy tydzień nie należał do łatwych. (...) Ale potem wojsko zaczęło mi się podobać. (...) Z każdym dniem przekraczałam kolejne granice. (...) Teraz mogę śmiało powiedzieć, że mam tę siłę - przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską.

I choć później chciała na stałe dołączyć do polskiej armii, to na przeszkodzie stanęła jej popularność. - Teraz nie mam tam wstępu, bo jestem osobą medialną - zdradziła. Trudno było zatem spodziewać się, że w najbliższym czasie będzie mogła wrócić do wojska. Niespodziewanie w czwartek ogłosiła jednak dobrą nowinę. "Coś się kończy, coś zaczyna. Po roku oczekiwania z dumą mogę przyznać, że wracam do Wojska Polskiego" - wyjaśniła. Na koniec rzuciła za to patriotyczne hasło. "W sercu zawsze Polska" - oznajmiła

Kobieta ma zatem powody do zadowolenia, zwłaszcza że ostatnio nie miała ich zbyt wiele. Po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z mężem zastanawiała się nawet, czy nie wycofać się z sobotniego starcia na Clout MMA 4. - Byłam rozbita emocjonalnie. Tak jak powiedziałam na konferencji, w tej jednej chwili wszystko mi się zawaliło. (...) Czułam, jakbym umierała od środka. Nadal czuję się, jakbym nie miała ręki, nogi, jakiejś części siebie - powiedziała.

Mimo to 31-latka finalnie zawalczy na najbliższym wydarzeniu. - Chcę iść do przodu i wiem, że nawet ze łzami w oczach wyjdę i wiem, że pokonam swoje słabości. Zrobię to dla siebie. Nawet jak przegram, to będę wiedziała, że miałam na tyle siły, żeby z tego wyjść - zakończyła.

Gala Clout MMA 4 odbędzie się już w sobotę 9 marca, a rozpocznie się o godz. 20:00.