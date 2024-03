Najman wpadł w furię. I się zaczęło. To mogło skończyć się tragicznie [WIDEO]

- To może być jeden z najmocniejszych tego typu programów w historii internetu - zapowiadał "Roast", bo tak nazywał się środowy program, jego prowadzący Mateusz Kaniowski, który usiadł pomiędzy Marcinem Najmanem i Jackiem Murańskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber: Mam świadomość, że wyrządziłam mężowi krzywdę

Najmocniejszy na pewno nie był, bo freak fighty widziały już większe awantury. Ta pomiędzy Murańskim i Najmanem rozpętała się w zasadzie dopiero po dwóch godzinach programu. Można było nawet odnieść wrażenie, że została sztucznie wykreowana. A na pewno umiejętnie podkręcona, jak to często bywa w tym świecie - na potrzeby lepszej sprzedaży PPV.

Najman: Czekam na sobotę

Tutaj konflikt na pewno jakiś jest - obaj freak fighterzy od dawna nie darzą się sympatią. Nie inaczej było w środę. - Ja już tylko czekam na sobotę i na ten moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napier***ać - powiedział w pewnym momencie Najman i zaraz po tym rzucił butelką w kierunku Murańskiego.

To było jeszcze w trakcie programu, który - jak na standardy freak fightów - był dość spokojny. Do czasu. To znaczy: właśnie do ostatnich minut, kiedy Murański wyraźnie się ożywił i zaczął prowokować Najmana, który na sam koniec już nie wytrzymał - po raz kolejny rzucił w kierunku Murańskiego butelką i od razu ruszył do niego z pięściami.

"Aż szkoda przerywać"

Od razu na scenie pojawili się ochroniarze, którzy momentami też nie mogli powstrzymać się od śmiechu, gdy Murański robił ironiczne miny, przedrzeźniał Najmana, skakał wokół niego, wyzywał i pokazywał mu środkowy palec.

- Aż szkoda przerywać, gdy wszystko zaczęło toczyć się w taki sposób - powiedział Kaniowski i czekał na dalszy rozwój sytuacji. Ten był taki, że Najman chwycił za kawałek kanapy, którym chciał cisnąć w Murańskiego. Nie udało się, więc rzucił dużo mniejszym stolikiem, co mogło skończyć się tragicznie, bo stolik przeleciał tuż obok głowy uchylającego się ochroniarza.

Po chwili Najman został usadzony przez dwóch ochroniarzy na kanapie, a Murański pod czujnym okiem trzeciego w tym czasie wyszedł ze studia. Gala Clout MMA 4 już w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie.

Clout MMA 4. Karta walk: