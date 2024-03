Clout MMA to nowa federacja freak fightowa, której głównymi ambasadorami są influencerka Lexy Chaplin i były reprezentant Polski w piłce nożnej, Sławomir Peszko. Jak dotąd odbyły się trzy gale, które wzbudziły sporo emocji. Głównie za sprawą znanych postaci, które zdecydowały się wejść do klatki. Wystąpili m.in. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, "Cesarz polskich freak fightów" Marcin Najman czy żona polityka Prawa i Sprawiedliwości Marianna Schreiber. Teraz przed kibicami czwarta odsłona gali, która także powinna przyciągnąć przed telewizory mnóstwo fanów.

Clout MMA 4. Kiedy i gdzie oglądać? Marcin Najman, Marianna Schreiber i Lexy Chaplin w akcji

Już w styczniu włodarze Clout MMA ogłosili, że dojdzie do długo wyczekiwanego starcia. Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim. Nie od dziś wiadomo, że panowie pozostają w ostrym konflikcie, który w końcu będą mogli wyjaśnić w oktagonie. Powalczą jednak w dość nietypowej formule, dirty street boxing.

"Najtwardsze dostępne rękawice. Uderzenia łokciem i z główki. Dozwolone młotki i backfisty. Zawodnicy nie będą mogli się jednak gryźć! W czwartej rundzie, która odbędzie się bez limitu czasowego, dojdzie do zaostrzenia zasad. Dozwolone będą kopnięcia, stompy i soccer kicki, a także dobijanie w parterze" - tak organizacja wyjaśniła reguły pojedynku. Dla Najmana będzie to również szansa na przełamanie złej passy - dwie ostatnie walki zakończyły się jego dyskwalifikacją.

Do oktagonu ponownie wejdzie Marianna Schreiber. W pierwszym pojedynku pokonała Monikę Laskowską, a teraz zmierzy się z Małgorzatą Zwierzyńską. Długo nie było wiadomo, czy do tej walki w ogóle dojdzie - żona polityka PiS rozstała się z mężem i zapowiadała, że targające nią emocje mogą stanąć na drodze do rywalizacji. Ostatecznie jednak pojawi się w klatce.

Jednak ani Najman, ani Schreiber nie wystąpią w walce wieczoru. Główną bohaterką będzie ambasadorka Clout MMA, Lexy Chaplin, która zmierzy się z Martą Linkiewicz. Obie panie miały już kiedyś okazję walczyć we freak fightach, ale nigdy nie stanęły naprzeciw siebie.

Clout MMA 4. Kiedy najbliższa gala? Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Gala Clout MMA 4 odbędzie się już w sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Początek eventu zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna po wykupieniu usługi PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł.

Karta walk Clout MMA 4: