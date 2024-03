Absolutny rynsztok po wstydliwej porażce Kownackiego. Tak potraktowali dziennikarza

Ostatnie lata nie były zbyt udane dla Adama Kownackiego. Kiedy w 2017 roku sensacyjnie pokonywał Artura Szpilkę, a trzy lata później rozprawiał się Chrisem Arreolą, wszyscy kibice byli pewni, że będziemy mieli kolejnego mistrza świata. Na początku 2020 roku poległ jednak w starciu z Robertem Heleniusem, który znokautował go wówczas w czwartej rundzie. Półtora roku później doszło do rewanżu, ale ponownie Fin okazał się lepszy. Kownacki próbował wrócić na ścieżkę zwycięstw, ale kolejne przegrane z Demirezenem oraz Cusumano praktycznie przekreśliły jego szanse na wielkie sukcesy.

Sceny po walce Kownackiego. "Wy******j stąd"

Bolesne porażki spowodowały, że ponad 14 lat od zawodowego debiutu Kownacki zdecydował się zawalczyć w Polsce. To miał być wielki powrót, a był wielki dramat. Kownacki przegrał w sobotę pojedynek wieczoru gali Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie o pas mistrza Polski wagi ciężkiej z 10 lat młodszym Kacprem Meyną. "Choć był niezadowolony, że sędzia przerwał starcie już po 45. sekundach, to była to dobra decyzja" - relacjonowali komentatorzy Polsatu Sport.

Nie ma wątpliwości, że rozczarowany był nie tylko Kownacki, ale również jego sztab. "A pan co tutaj robi? Do widzenia, dziękujemy" - usłyszał dziennikarz "Super Expressu", który próbował nagrać wydarzenia spod szatni. Gdyby tego było mało, to w jego stronę zostały rzucone liczne wulgaryzmy. "Wy******j stąd, czego tu k***a chciałeś" - można usłyszeć w materiale wideo.

Tuż po zakończeniu starcia eksperci zgodnie stwierdzili, że Kownacki powinien zakończyć karierę. Widać, że jest już mocno rozbity, dlatego powinien zacząć myśleć o zdrowiu. "Boli serce, gdy patrzy się na Adama Kownackiego. (...) Mnóstwo radości dał nam podczas kariery, ale już czas" - napisał Mateusz Hencel. "Tu nie ma co dalej boksować. (...) Pora zająć się zdrowiem i emeryturą" - stwierdził Leszek Dudek.

Gdyby jednak 34-latek chciał jeszcze spróbować sił w sportach walki, choć niekoniecznie w boksie, to z pewnością nie zabrakłoby dla niego ofert w świecie MMA. Nie tak dawno do klatki zapraszał go choćby jego były rywal Artur Szpilka. - Mam nadzieję Adaś, że teraz też mi dasz szansę. Może w MMA - oznajmił. Rzekomo jego osobą mocno zainteresowane są również freakowe organizacje.