Szpilka nie wytrzymał. Określił "Diablo" jednym słowem

Po bolesnej porażce z Łukaszem Różańskim Artur Szpilka zakończył karierę w boksie, a następnie przeszedł do MMA i podpisał kontrakt z KSW. Najpierw pokonał Sergieja Radczenkę, potem wygrał z Denisem Załęckim, a w czerwcu sensacyjnie znokautował na gali KSW na Stadionie Narodowym Mariusza Pudzianowskiego.

Podczas gali KSW Epic ogłoszono, że Szpilka zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Do tego pojedynku miało dojść już dwukrotnie, ale były pięściarz nie był w stanie wyjść do klatki ze względu na problemy zdrowotne. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest już w pełni zdrowia i nic nie stanie na przeszkodzie, aby zrealizować tę konfrontację.

Szpilka ponownie uderza we Włodarczyka. "To tchórz"

Mimo że ma zaplanowany kolejny pojedynek, to wciąż głośno mówi się o jego potencjalnej walce z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Nie tak dawno sam skomentował ten pomysł. - Możemy zrobić to w małych rękawicach, może być w boksie, może być bez parteru, ale wchodzą łokcie, kolana, wszystko, uliczna walka - stwierdził.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ Szpilka ponownie wypowiedział się o 42-latku w rozmowie dla TVP Sport. - Irytuje mnie temat tej osoby. Nie ma tematu. To jest tchórz. Nie będę z nim walczył w boksie, bo wielokrotnie miał taki pojedynek proponowany. Kiedy ja tej walki chciałem, to on miał inne plany. Nagle, jak mu się skończyły pomysły, to chce ze mną walczyć. Nie ma możliwości, niech sobie boksuje w Białymstoku - przekazał

- Żeby nie było, ja nie mam nic do Białegostoku, ale porównuję poziom gali do np. KSW. Niech sobie robi, co chce. Będzie chciał, zapuka ładnie do Martina... Ja mogę z nim walczyć na zasadach Pride (dozwolone soccer kicki, stompy, kolana w parterze - red.), ale w boksie tego starcia nie będzie. I koniec tematu Włodarczyka - kontynuował.

Szpilka zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem na majowej gali KSW 94, która odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. - Bardzo się cieszę. Ta walka miała być już dwa razy, ale nie odbyła się przez moją kontuzję. Nie ukrywam, że jestem bardzo zmotywowany, traktuję to jako wielkie wyzwanie - zdradził. Ponadto ogłoszono, że jedną z głównych walk będzie rewanżowa konfrontacja pomiędzy Robertem Ruchałą a Patrykiem Kaczmarczykiem o tymczasowy pas w wadze piórkowej.