- Spore rozczarowanie przeżyli fani sportów walki na zakończenie walki legend: Tomasza Adamka i Mameda Chalidowa na gali KSW Epic w Gliwicach. Niestety Chalidowa po trzeciej rundzie wyeliminowała kontuzja - pisał dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Zobacz wideo Szef KSW zdradził, jak sprzedają się PPV na walkę Adamek - Chalidow

Hitowy pojedynek stał się rekordowym. KSW Epic wielkim sukcesem

Tomasz Adamek okazał się więc zwycięzcą hitowego pojedynku. Zwycięzcami mogą się czuć także właściciele federacji KSW. Okazuje się, że gala XTB KSW Epic przyciągnęła wielką publiczność. Jeden z włodarzy - Martin Lewandowski zdradził, że przy okazji tego wydarzania sprzedano rekordową liczbę subskrypcji PPV. Walka wieczoru stała się najdroższym pojedynkiem w dwudziestoletniej historii organizacji.

- Mogę powiedzieć, że jest to trzykrotność naszego najlepszego wyniku, jaki dotychczas zrobiliśmy, więc trzy razy pobiliśmy swój stary najlepszy wynik. Czy to dużo, czy to mało? Jeśli taką dyskusję kiedyś mielibyśmy podjąć, bo teraz akurat w te kwestie finansowe nie chciałbym wchodzić, to poza przychodami trzeba zawsze spojrzeć na tę kwestię kosztową - powiedział Lewandowski w rozmowie z TVP Sport. Ten main event był najdroższym main eventem w historii KSW - przyznał Lewandowski.

Włodarz potwierdził, że poprzedni rekord KSW miał zostać osiągnięty przy okazji KSW 39: Colosseum, które odbyło się w 2017 roku na Stadionie Narodowym. Wówczas w walce wieczoru zmierzyli się Mamed Chalidow i Borys Mańkowski. – Jeśli wynik sprzedaży PPV gali Adamek vs. Kliczko wyniósł 200 tysięcy, to przekroczyliśmy go znacznie. To była zdecydowanie najlepsza sprzedaż PPV w historii Polski – mówił wówczas Maciej Kawulski, cytowany przez portal mmabiznes.pl.