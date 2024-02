Najwięksi twardziele obnażają swoje słabości. "Co się tak mażesz? Dziewczyną jesteś?"

- Jeśli ktoś przyznaje się do słabości, to znaczy, że jest bardzo mocny psychicznie. Jeśli nie jesteś w stanie pozwolić sobie na słabość, to znaczy, że sam siebie się boisz – dodaje były mistrz Europy w boksie.

REKLAMA

Jan Błachowicz, Mateusz Masternak i Szymon Kołecki to zawodnicy sportów walki. Biją się w klatce i w ringu, przez co mają wizerunek twardzieli. Mimo że są fighterami, nie boją się mówić o swoich słabościach.

Zobacz wideo

"Co się tak mażesz? Dziewczyną jesteś?"

- Zdaję sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest z żelaza, nie jest maszyną i ma prawo do słabości - mówi nam Szymon Kołecki. - Nikt nie lubi pokazywać słabości, ale słabości są po to, żeby je przełamywać i pokonywać - dodaje Jan Błachowicz.

Terapeuci alarmują, że coraz więcej mężczyzn jest odciętych od własnych emocji i potrzeb. W społeczeństwie, które narzuca stereotypy męskości, trudniej otwarcie wyrażać swoje uczucia lub sięgnąć po pomoc w kwestii zdrowia psychicznego.

Mateusz Masternak zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz. - Gdy wychowuje się dzieci, to bardzo często słyszę, jak się mówi do chłopców. "Co się tak mażesz? Dziewczyną jesteś?". W ten sposób kreujemy postać, która ma być twardsza od kobiety. Dziewczyna może płakać, ale mężczyzna nie może. Jak płacze, to jest obciach.

"Głowę też trzeba trenować. Umieć kontrolować myśli"

Jan Błachowicz przypomina sytuację, gdy miał kryzys mentalny. - W tamtym czasie przegrałbym walkę z każdym, nawet z amatorem. Każdy trening był coraz gorszy, frustracja narastała. Postanowiłem, że albo coś z tym zrobię, albo pożegnam się ze sportem.

Błachowicz dał sobie szansę i skorzystał z pomocy psychologa sportowego. Dzięki temu wrócił na salę treningową, później wygrywał walki. - To nie jest wstyd. Gdy jest taka potrzeba, to trzeba prosić o pomoc - mówi Błachowicz i dodaje: - Głowę też trzeba trenować. Trzeba umieć kontrolować myśli. Jeśli ktoś nie daje sobie rady z tym sam, musi poprosić kogoś, kto mu w tym pomoże.

Z pomocy psychologa sportowego korzystali w przeszłości również Masternak i Kołecki. - Przychodzą w życiu takie momenty, że nie jesteś twardzielem - mówi Mateusz Masternak.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie. "Ryzykanci" to nowy format w Gazeta.pl tylko dla mężczyzn, w którym poruszymy tematy wagi ciężkiej. Nie macie, panowie, nic do stracenia. Dlatego wejdźcie na >> RYZYKANCI.PL