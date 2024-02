Sceny przed Clout MMA 4. Granice przekroczone. Nie wytrzymał [WIDEO]

Gala Clout MMA 4 odbędzie się 9 marca w Łodzi. Podczas tego wydarzenia dojdzie do kilku interesujących pojedynków z udziałem m.in. Marcina Najmana, Adriana Ciosa, Przemysława "Sequento" Skulskiego czy Piotra "Lizaka" Lizakowskiego. Wszyscy czterej wystąpili w poniedziałkowym programie "Roast", w którym nie zabrakło szokujących scen.

Sceny w programie Clout MMA. Ostre spięcie Adriana Ciosa z "Sequento"

W trakcie programu zawodnicy nie szczędzili sobie złośliwości, próbowali nawet skoczyć sobie do gardeł, przed czym musiała powstrzymywać ich ochrona. W pewnym momencie doszło do konfrontacji pomiędzy siedzącymi na tej samej kanapie "Sequento" i Ciosem.

Jako pierwszy poderwał się Cios, jednak reakcja Skulskiego była błyskawiczna i to on pierwszy uderzył zasłaniającego się rywala. Ten w odpowiedzi się zamachnął i wyprowadził skuteczny cios. - Trafiłem go - przekonywał, co rozbawiło innych zawodników. Po chwili rozdzieliła ich ochrona, ale na tym sytuacja się nie zakończyła.

Adrian Cios wyszedł ze studia w trakcie programu Clout MMA

Obaj zawodnicy dalej nie szczędzili sobie "uprzejmości", a jeszcze nakręcały ich docinki ze strony Najmana i "Lizaka". W końcu Cios nie wytrzymał, rzucił butelką w kierunku "Sequento" i opuścił studio. Dosadnie, w sposób nienadający się do cytowania, skomentował to "Cesarz", który na poprzednich galach przegrał z Ciosem dwa pojedynki przez dyskwalifikację. Trzej pozostali zawodnicy kontynuowali udział w programie.

