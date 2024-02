To się dzieje! Chalidow chce rewanżu z Adamkiem. Szef KSW podał datę

Hitowo zapowiadająca się walka pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Mamedem Chalidowem na gali KSW Epic raczej nie spełniła oczekiwań kibiców. To dlatego, że po zakończeniu trzeciej rundy Czeczen musiał się wycofać z powodu kontuzji prawej ręki. Wiele osób chętnie zobaczyłoby rewanż i niewykluczone, że do takowego dojdzie.

KSW pobiło rekord. Walka Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem napędziła sprzedaż PPV

Pojedynek dwóch uznanych zawodników cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Martin Lewandowski, szef KSW, potwierdził, że liczba sprzedanych PPV przekroczyła 100 tys. - Powyżej, dużo powyżej proszę państwa. Jestem bardzo zadowolony - oznajmił. To przełożyło się na milionowe przychody.

Nieco więcej informacji na ten temat przekazał dziennikarz Andrzej Kostyra na kanale KOstyra. - Rozmawiałem z Martinem Lewandowskim, że padł rekord sprzedanych PPV przez KSW. To, co było dotychczas, pomnożyć trzeba przez trzy. Ale Martin zaznaczył też, że koszty były duże, bo to była najdroższa gala i najdroższa walka wieczoru, też rekordowa - powiedział.

Tomasz Adamek i Mamed Chalidow zawalczą ze sobą po raz drugi? "Chętnie"

Być może zorganizowanie rewanżu przyniosłoby KSW równie duże pieniądze. Kostyra, zdradził, jak zapatruje się na to Lewandowski. - Zainteresowanie było ogromne i Martin mówi, że jeżeli panowie by się dogadali, to pod koniec tego roku, czy na początku przyszłego, można by było zorganizować rewanż Adamek kontra Chalidow - powiedział. Ujawnił również stanowisko Czeczena. - Gdyby Adamek dał mu rewanż, to chętnie by go przyjął - dodał.

Chalidow na razie nie jest w stanie walczyć, gdyż musi przejść operację kontuzjowanej ręki. Natomiast Adamek 4 maja ma wystąpić na gali freakfightowej federacji Fame MMA. Ich ewentualny rewanż to dosyć odległa perspektywa, na razie KSW ogłosiło plany na pierwszą połowę tego roku. 16 marca odbędzie się KSW 92 (w Gorzowie Wielkopolskim), 6 kwietnia KSW 93 (w Paryżu), 11 maja KSW 94 (w Gdańsku), a 7 czerwca KSW 95 (miejsce nieokreślone).