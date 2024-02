Media: Oto rywal Adamka w Fame MMA!

Dokładnie 1967 dni trwała przerwa Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie, który ostatnią walkę stoczył w październiku 2018 r. z Jarrellem Millerem, wrócił w sobotni wieczór. Ale wrócił nie do ringu, a do klatki na galę KSW: Epic.

Adamek stoczył pojedynek z mistrzem KSW - Mamedem Chalidowem. Walka odbyła się na zasadach bokserskich i zaplanowana była na sześć rund. Pojedynek skończył się po trzech starciach. Z powodu kontuzji dłoni Chalidow nie wyszedł do czwartej rundy.

Dla Adamka była to tylko pierwsza z kilku zaplanowanych walk. 47-latek stoczył teraz pojedynek dla federacji KSW, jednak wcześniej związał się umową z federacją Fame MMA. I to dla niej stoczy kolejną walkę.

Znany kolejny rywal Adamka?

Na razie nie wiadomo, kto będzie kolejnym przeciwnikiem Adamka. Niewykluczone jednak, że będzie nim popularny twórca internetowy, Patryk "Bandura" Bandurski. Ten ma już za sobą dwie walki dla Fame MMA, gdzie wygrał z Piotrem Szeligą i Alanem Kwiecińskim.

Bandurski od wielu lat trenuje boks i nie raz mówił, że walka z Adamkiem jest jego marzeniem. Według informacji portalu sport.tvp.pl to właśnie Bandurski będzie kolejnym rywalem "Górala". Do walki miałoby dojść na gali Fame MMA 21, która odbędzie się w Gliwicach 18 maja.

- Przygotowując się do walki z Mamedem, rozmawiamy z Fame na temat potencjalnego startu. Jest jakaś wstępna data przed wakacjami, więc dyskutujemy. Obejrzałem ostatnio "Bandurę", który bardzo chce walczyć z Tomkiem. Skoro mówił, że to jego marzenie, to możemy spełnić jego marzenie - mówił niedawno Mateusz Borek w programie Kanału Sportowego.

Adamek podpisał kontrakt na dwie walki w federacji Fame MMA w 2024 r. Na razie nie wiadomo, kiedy mógłby odbyć się drugi pojedynek "Górala".