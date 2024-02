Dymy przed Fame MMA. Adamek zaatakowany z dwóch stron. "Pcha się w gips"

Podczas gali KSW Epic doszło do długo wyczekiwanej walki Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem na bokserskich zasadach. Po trzech rundach Chalidow z grymasem na twarzy udał się do narożnika i dał jasny sygnał, że coś stało się z jego prawą ręką. Ostatecznie walka została przerwana i Tomasz Adamek mógł cieszyć się z wygranej.

Amadeusz "Ferrari" Roślik zaczepia Adamka. "Rzymska klatka, gołe pięści"

Na tym jego przygoda ze sportami walki się nie kończy. Kilka miesięcy temu Adamek podpisał kontrakt z Fame MMA. Wielu zastanawia się, kto będzie rywalem pięściarza. Pojawiła się między innymi propozycja walki z Amadeuszem "Ferrari" Roślikiem. Adamek brutalnie podsumował jednak tego zawodnika. - Uspokój się, przestań, przecież on nic nie umie. Na Fame jest już dla mnie przeciwnik i na razie "peżoty" czy inne syrenki muszą poczekać - przekazał niedawno w rozmowie z "Super Expressem".

Po walce z Chalidowem Roślik zdecydował się odpowiedzieć na te słowa i zaczepił byłego mistrza świata federacji IBF i IBO. Freak fighter wprost rzucił mu wyzwanie. "Adamek pcha się w gips. Po tym jak zakończyłem karierę Łaszczykowi, wycierając nim podłogę, przez co nie jest już zdolny do walki, taki sam los czekałby legendę, jednak legenda w MMA nie chce walczyć, więc... rzymska klatka, gołe pięści. Zapraszam" - napisał na Instagramie. Amadeusz "Ferrari" Roślik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci we freak fightach. Do tej pory stoczył 16 walk, a osiem z nich zakończyło się jego zwycięstwem.

Innym freak fighterem, który wspominał o starciu z Adamkiem, jest Marcin Najman. Pięściarz równie wymownie skwitował te doniesienia. - Szkoda w ogóle zadawać takie pytania, bo to dla mnie nie jest sportowiec - wypalił.

Adamek podpisał kontrakt z Fame MMA na dwie walki. Pierwsza ma odbyć się już w maju. Nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona i nie znamy jego rywala.