Spektakularna metamorfoza Kownackiego. Aż trudno go poznać

Już w sobotę 2 marca odbędzie się Kapeo Rocky Boxing Night w Koszalinie, podczas której Adam Kownacki wróci do ringu. Będzie to jego pierwsza walka w Polsce. 34-latek zmierzy się z Kacprem Meyną, a stawką będzie pas mistrzowski. Przygotowania Kownackiego do tego wydarzenia są już na ostatniej prostej. Polak zaimponował swoją nową sylwetką. Pięściarz stracił wiele kilogramów.

