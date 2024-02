Tego jeszcze nie było! Freak fighter idzie do polityki. "Zrobię porządek"

Grzegorz Szulakowski (10-5) rozpoczął zawodową karierę dość późno, ponieważ dopiero w wieku 23 lat. W debiucie pokonał Krystiana Bartczaka, po czym zrobił sobie jednak ponad dwuletnią przerwę. Po powrocie przegrał walkę z Teemu Packalenem i nie wiadomo było, czy będzie kontynuował pojedynki w klatce. Ostatecznie nie tylko dalej walczył, ale wygrał cztery starcia z rzędu i podpisał kontrakt z KSW. Kolejne cztery zwycięstwa m.in. z Kamilem Szymuszowskim (18-10) zapewniły mu starcie o pas kategorii lekkiej z Mateuszem Gamrotem, z którym poległ jednak przez poddanie w 4. rundzie.

Następnie zanotował dwie bolesne porażki z Marianem Ziółkowskim (25-8-1) oraz Szamilem Musajewem (16-0-1), po czym odszedł z KSW. Po trzech latach przerwy wrócił do startów, ale już tylko w organizacjach freakowych.

37-latek związał się umową z Prime Show MMA, dla której stoczył trzy starcia (dwie wygrane i porażka z Normanem Parkiem). Pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie przeniósł się do Clout MMA i wystąpił na grudniowej gali w pojedynku bokserskim z Wojciechem Sobierajskim.

Porażka z "Rekordzistą" musiała mocno wpłynąć na byłego pretendenta do pasa KSW, ponieważ najprawdopodobniej postanowił on zmienić profesję i zostać... politykiem. Pod koniec ubiegłego tygodnia zamieścił w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie plakatu wyborczego, na którym widać, że jest on kandydatem do rady miejskiej w Namysłowie (woj. opolskie) z komitetu wyborczego Bartłomieja Stawarskiego Aktywny Samorząd.

Błyskawicznie zareagowali na to kibice w komentarzach, którzy nie kryli zaskoczenia jego decyzją. "Wszystko wszystkim, ale ty i polityka nie od tej strony słabe", "mieliśmy już Kukiza i jak skończył? Teraz ty chcesz tak samo skończyć? Pchanie się w politykę to beznadziejny pomysł", "w MMA nie wychodzi, to może w polityce siądzie" - czytamy na Twitterze.

Pojawiło się również bardzo dużo pozytywnych komentarzy, a jego ruch postanowił skomentować znany z Fame MMA Alan Kwieciński. "Prima Aprilis, jest 1 kwietnia" - napisał. Na co konkretnie odpowiedział mu Szulakowski. "Idę robić robotę".

Jak się okazuje, Szulakowski ma dużo ambitniejsze plany. Chce w przyszłości wejść do Sejmu. - Mam zamiar startować na radnego Namysłowa, a za pięć lat na posła, bo mnie do tego namawiają. Może na burmistrza za 10 lat, zobaczymy. Myślę, że jestem jedną z odpowiedniejszych osób, żeby zrobić porządek w Namysłowie. Nie każdy się pewnie z tym zgodzi, ale piszczeć będą tylko takie małe k***y, które nie mają nic do powiedzenia - powiedział w czerwcu w rozmowie dla FightsportPL.

Wspomniane wybory odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. - Ja jestem taki polityk, który jak tam pójdzie, to odpalajcie te sesje, bo będzie jak na Prime. Będzie jak na konferencji, ale za darmo. Idę tam zrobić porządek - podsumował.