Wiadomo, ile KSW zarobiło na gali Epic. Fame MMA może się uśmiechnąć

Przed rozpoczęciem gali było sporo spekulacji, jak organizacja KSW ponownie poradzi sobie z systemem pay-per-view (płatnej subskrypcji). Pod koniec 2021 roku zrezygnowano przecież z tej formuły na rzecz umowy z platformą streamingową Viaplay, dlatego kibice byli zaniepokojeni tym, jak w obecnej "erze freak-fightów" gala sportowa będzie w stanie się obronić. Jak się okazuje, było lepiej, niż pierwotnie zakładano.

Tyle organizacja KSW zarobiła na gali KSW Epic. Gigantyczne pieniądze

Współwłaściciel organizacji KSW Martin Lewandowski wierzył w to, że starcie Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem jest tak dużym wydarzeniem, że wzbudzi gigantyczne zainteresowanie. Czy zatem osiągnięto barierę ponad 100 tys. sprzedanych PPV? - Bardzo dobre pytanie - rozpoczął uśmiechnięty Lewandowski - Powyżej, dużo powyżej proszę państwa. Jestem bardzo zadowolony - przekazał w wywiadzie po gali.

Dostęp do transmisji gali KSW Epic można było wykupić w cenie od 40,99 zł do 45,99 zł. Jeśli zatem Lewandowski mówił prawdę, to KSW zarobiło gigantyczne pieniądze, ponieważ hipotetyczne 100 tys. sprzedanych PPV w najniższej cenie (40,99 zł) daje nam niespełna 4,1 mln zł.

Tuż po zakończeniu gali zadowolenia z wyniku sprzedanych płatnych subskrypcji nie krył również dyrektor sportowy KSW. - Pękła ta setka? - zapytał Hubert Mściwujewski. Na co po chwili odpowiedział uśmiechnięty Wojsław Rysiewski. - No, było bardzo dobrze. A Ty jak myślisz, ile? - wtrącił. - Myślę, że powyżej 150 tys. nawet - odpowiedział prowadzący. Dyrektor sportowy KSW wymownie przemilczał jego słowa, po czym jednak tajemniczo zakończył. - No, możliwe.

Wynik nie może się jednak równać z choćby ostatnim wydarzeniem Fame MMA. Rzecznik prasowy organizacji Michał Jurczyga zdradził, że na jubileuszowej 20. gali sprzedano blisko 500 tys. płatnych subskrypcji. - To bardzo cieszy. Był to najlepszy wynik od siedmiu lub ośmiu wydarzeń, więc znów jest tendencja wzrostowa. Koniec freak-fightów odcinek 2027 - podsumował w rozmowie na kanale MMA - bądź na bieżąco.

Najtańsze PPV kosztowało wówczas 39,99 zł. Jeśli zatem przeliczymy, to organizacja zarobiła niecałe 20 milionów złotych.