Dantejskie sceny na gali UFC. "Apokalipsa zombie". To się wydarzyło naprawdę [WIDEO]

W sobotę odbyła się gala UFC Fight Night 237 w Meksyku. Wówczas rywalizowali ze sobą między innymi Brandon Royval z Brandonem Moreno. W mediach najwięcej mówi się jednak nie o walkach w oktagonie, lecz o wydarzeniach, które miały miejsce na trybunach.

Bójka fanów na trybunach. Dana White reaguje. "To było szalone"

Po jednym z pojedynków doszło do ogromnej awantury wśród kibiców, która przerodziła się w walkę. Rozwścieczona grupa mężczyzn w pewnym momencie rzuciła się na siebie i doszło do szarpaniny, a następnie wymiany ciosów, po której dwóch z uczestników padło na ziemię. Nieznane są przyczyny tych wydarzeń, a w mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań. Na temat zamieszek wypowiedział się prezes UFC Dana White, który był zaskoczony między innymi brakiem reakcji ze strony ochroniarzy.

- To była jedna z najbardziej szalonych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Wydawało się, że będzie trwało to wiecznie. Podbiegłem tam i nikt nie próbował tego powstrzymać. Czekałem, aż przyjdzie ochrona. Nikt ich nie rozdzielał, walka trwała do momentu, gdy wszyscy mieli dość. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. To było szalone - powiedział.

W podobnym tonie wypowiedział się również komentator Ariel Helwani. "Na trybunach już wcześniej zdarzały się bójki, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Pod koniec, gdy wszyscy stoją w podartych ubraniach, to wygląda jak scena z filmu o apokalipsie zombie" - napisał na Twitterze.

Ostatecznie zgromadzeni fani zaczęli uspokajać uczestników bójki i dobiegła ona do końca. Nie wiadomo, czy ktokolwiek doznał poważniejszych obrażeń.