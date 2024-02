Lewandowski oburzony zachowaniem Borka. "Robił ze mnie kretyna"

Jeden sędzia widział przewagę Mameda Chalidowa w walce z Tomaszem Adamkiem, a dwóch remis na kartach punktowych po trzech rundach. Na półmetku pojedynku na gali XTB KSW Epic Chalidow doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu dalszy pojedynek, co sprawiło, że jego zwycięzcą został były mistrz świata w wagach: półciężkiej i junior ciężkiej w boksie.

Na kilkanaście godzin przed walką wywołana została mała burza nt. obsady sędziowskiej. Okazało się, że walki nie będzie sędziował żaden bokserski sędzia, a jedynie ci od MMA i kick-boxingu. To szczególnie rozczarowało Mateusza Borka, czemu dał wyraz w jednym z wywiadów. Podkreślał wtedy, że ważne będzie spotkanie z sędziami, gdzie chciał zadać kilka pytań. - Co się ocenia, co jest istotne, które parametry są kolejno ważne przy punktowaniu kolejnej rundy. Do tego zachowanie sędziego ringowego w klatce. Jest jeszcze szereg znaków zapytania - mówił.

Martin Lewandowski odpowiedział Mateuszowi Borkowi. "Jestem zły"

Co prawda sędziowie punktowi nie byli potrzebni, ale do całej sprawy odniósł się jeden z założycieli KSW Martin Lewandowski po zakończonej gali. - Niepotrzebnie jakaś taka gównoburza powstała przed tą walką, że ci sędziowie są nie do końca dobrze dobrani. Jestem zły za te słowa Mateusza Borka - przekazał wprost w rozmowie z mediami.

- Mateusz zna nas od lat. Wie, jak bardzo mocno pilnujemy, żeby nie było żadnych "figo fago" wyników i sędziów z przypadku. Celowo wzięliśmy takich sędziów, którzy nie są bezpośrednio z MMA i boksu. Z boksu nie mogliśmy znaleźć jednej osoby, bo bardzo byli powiązani z różnymi środowiskami albo nie dostawali zgody na to - dodał Lewandowski.

Lewandowski wskazywał na źle zbudowany system sędziów w polskim boksie, co uniemożliwiło zatrudnienie sędziego do punktowania walki Adamka z Chalidowem. Dodawał, że w boksie często zdarzają się sytuacje, gdzie sędziowie wypaczają wynik starć.

- Jestem trochę zły na Mateusza, bo Mateusz wie jaką wagę przywiązuję do tego sędziowania. Nie mamy nad sobą żadnego WBO czy IBF [dwie z czterech największych federacji bokserskich - przy.red.]. [...] Tam dochodzi do przekrętów, bo nie ma, co owijać w bawełnę. To było nieeleganckie zachowanie, szczególnie na ostatniej prostej. - mówił. Dodawał, że nie mógł zjawić się na piątkowym spotkaniu z sędziami z powodu jego przesunięcia na prośbę środowiska Tomasza Adamka, a chciał na nim być, bo ktoś musiał "na koniec dnia jeb*** mocną ręką" w kontekście negocjacji na kilkanaście godzin przed walką.

Wskazywał także, że Borek wprowadzał ludzi w błąd, sugerując, że w kontrakcie na walkę było napisane, że Adamek wychodzi pierwszy do klatki z powodu większej liczby walk. - Prosiłbym, żeby kolega Mateusz też się wypowiedział, bo bardzo nieeleganckie było to, że robił ze mnie kretyna, który nie ogarnia tematu - powiedział.

WYNIKI GALI KSW EPIC:

99 kg Boks: Mamed Khalidov przegrał z Tomaszem Adamkiem (TKO, kontuzja ręki)

93 kg: Rafał Haratyk pok. Damiana Piwowarczyka przez niejednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 28-29)

Open Grappling: Phil De Fries vs. Josh Barnett – walka zakończona remisem

65.8 kg Muay Thai: Vaclav Sivak pok. Michała Królika przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-27)

120.2 kg PRIDE Rules: Darko Stosic pok. Matheusa Scheffela przez TKO (lewy prosty, ogrom młotów w parterze) w 1. rundzie, 1:14

Turniej mistrzowski wagi półciężkiej: