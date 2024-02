Wymowny gest Chalidowa podczas ogłaszania werdyktu. Klasa [WIDEO]

- Ta ręka była już wcześniej rozwalona, ale myślałem, że jak dobrze ją zabezpieczymy, to będzie ok i będę mógł normalnie walczyć. Niestety wyszło inaczej i nie byłem w stanie dalej rywalizować z Adamkiem. Przepraszam, że zawiodłem. Bez jednej ręki nie byłem w stanie kontynuować walki. Zawiodła mnie ręka i nic nie mogłem zrobić, a w MMA mógłbym szukać innych rozwiązań - powiedział Mamed Chalidow po walce z Tomaszem Adamkiem na gali XTB KSW Epic w Gliwicach. Po trzeciej rundzie 43-latek był zmuszony poddać pojedynek i tym samym to dwukrotny zawodowy mistrz świata w boksie został zwycięzcą tej walki.

Mamed Chalidow pokazał klasę przy ogłaszaniu werdyktu

Obaj panowie przed walką wielokrotnie wymieniali się uprzejmościami i mówili o sobie z uznaniem. Podkreślali, że dobrze się znają, co wyszło także przy ogłaszaniu werdyktu przez Waldemara Kastę. Jeszcze przed podniesieniem ręki Tomasza Adamka Mamed Chalidow zaczął uderzać w przedramię kontuzjowanej ręki w uznaniu dla starszego kolegi po fachu. Co nie dziwi na przebieg walki - na twarzy Adamka nie było widać większej ekscytacji związanej z wygraną.

Chalidow może mieć żal z takiego obrotu spraw szczególnie dlatego, że na kartach punktowych wszystko było otwarte. Po trzech z sześciu rund mistrz KSW prowadził u jednego sędziego, a u dwóch był remis wyłącznie dlatego, że Chalidowowi został odjęty punkt za obalenie rywala w drugiej rundzie.

WYNIKI GALI KSW EPIC:

99 kg Boks: Mamed Khalidov przegrał z Tomaszem Adamkiem (TKO, kontuzja ręki)

93 kg: Rafał Haratyk pok. Damiana Piwowarczyka przez niejednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 28-29)

Open Grappling: Phil De Fries vs. Josh Barnett – walka zakończona remisem

65.8 kg Muay Thai: Vaclav Sivak pok. Michała Królika przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-27)

120.2 kg PRIDE Rules: Darko Stosic pok. Matheusa Scheffela przez TKO (lewy prosty, ogrom młotów w parterze) w 1. rundzie, 1:14

Turniej mistrzowski wagi półciężkiej: