Stało się. Tomasz Adamek i Mamed Chalidow skrzyżowali rękawice w ringu na gali XTB KSW Epic w Gliwicach. W starciu zakontraktowanym na sześć rund w formule bokserskiej nie było widać dużej różnicy na korzyść Adamka, ale ostatecznie to on wygrał całe starcie, gdyż Chalidow w trakcie trzeciej rundy nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z dalszego pojedynku.

- Ta ręka była już wcześniej rozwalona, ale myślałem, że jak dobrze ją zabezpieczymy, to będzie ok i będę mógł normalnie walczyć. Niestety wyszło inaczej i nie byłem w stanie dalej rywalizować z Adamkiem. Przepraszam, że zawiodłem. Bez jednej ręki nie byłem w stanie kontynuować walki. Zawiodła mnie ręka i nic nie mogłem zrobić, a w MMA mógłbym szukać innych rozwiązań - mówił po rozczarowującym zakończeniu tego pojedynku Mamed Chalidow.

Mamed Chalidow nie przegrywał na kartach punktowych z Tomaszem Adamkiem

A jak walka wyglądała na kartach punktowych? KSW opublikowało ich zdjęcia w mediach społecznościowych i Mamed Chalidow mógł być szczególnie niezadowolony, gdyż na półmetku pojedynku dwóch sędziów miało remis 28:28, a jeden 29:27 na korzyść 43-latka.

Chalidowowi został odjęty jeden punkt za nieprzepisowe obalenie rywala w drugiej rundzie, ale mimo tego nie przegrywał na kartach punktowych i był na dobrej drodze do sprawienia ogromnej sensacji i wygrania w nie swojej formule sportów walki z zawodowym mistrzem świata dwóch kategorii w boksie. Ale to jednak się nie spełniło z powodu wspomnianej wyżej kontuzji ręki.

WYNIKI GALI KSW EPIC:

99 kg Boks: Mamed Khalidov przegrał z Tomaszem Adamkiem (TKO, kontuzja ręki)

93 kg: Rafał Haratyk pok. Damiana Piwowarczyka przez niejednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 28-29)

Open Grappling: Phil De Fries vs. Josh Barnett – walka zakończona remisem

65.8 kg Muay Thai: Vaclav Sivak pok. Michała Królika przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-27)

120.2 kg PRIDE Rules: Darko Stosic pok. Matheusa Scheffela przez TKO (lewy prosty, ogrom młotów w parterze) w 1. rundzie, 1:14

Turniej mistrzowski wagi półciężkiej: