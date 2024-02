Taki wieczór z KSW trudno sobie przypomnieć. Wygląda na to, że zawodnicy walczący na specjalnej gali największej federacji MMA w Europie dwudziestolecie powstania KSW postanowili uczcić w sposób szczególny. Gala Epic to prawdziwa noc nokautów.

6 walk, 6 nokautów

To, co dzieje się na KSW Epic sprawia, że kibice mogą przecierać oczy ze zdumienia. Po pierwszych sześciu walkach, jakie organizatorzy przewidzieli na hali w Gliwicach, łączny czas rywalizacji w klatce wynosił tylko nieco ponad 20 minut. To znaczyło, że jedna walka trwała średnio około 3 minut. Na brak emocji kibice jednak narzekać nie mogli, bo w każdej z pierwszych sześciu walk oglądaliśmy efektowne nokauty lub nokauty techniczne.

To po części wynik tego, iż gala organizowana na dwudziestolecie KSW odbywa się według nieco zmienionych reguł. Część walk jest bowiem w formule PRIDE, bardziej brutalnej, w której zawodnicy mogą korzystać ze swoich łokci i atakować nogą głowę rywala, gdy ten leży. Właśnie tak Muslim Tulshaev wygrał starcie z Konradem Rusińskim. To była jedyna z pierwszych sześciu walk, która doszła do trzeciej rundy. Wszystkie inne kończyły się w pierwszej. Najszybciej, bo w 53 sekundy swoje starcie zakończył Ivan Erslan (z Bohdanem Gnidko). W tej samej kategorii, czyli półciężkiej odbywał się też mistrzowski turniej. W jego półfinałach Kleber Silva przegrał z Damianem Piwowarczykiem (cios sierpowy na wątrobę), a Rafał Haratyk po uderzeniach w parterze wygrał z Marcinem Wójcikiem.

Ciężkie ciosy Stosicia, lekarze ruszyli na pomoc

Kibice wstrzymali jednak oddech, gdy do klatki weszli zawodnicy w kat. ciężkiej. Tym bardziej że Darko Stosic mierzył się z Matheusem Scheffelą w formule PRIDE. Ta walka trwała nieco ponad 70 sekund. Szybką wymianę w stójce zakończył krótki lewy prosty Stosica. Mocne uderzenie posłało Brazylijczyka na deski, a potem w parterze zaczęły spadać na niego potężne młoty, sporo z nich przebijało gardę. Sędzia i tak dość długo zwlekał, by zakończyć pojedynek, przez co Brazylijczykowi pomocy musieli udzielić lekarze. Jak to wyglądało widać poniżej.

Oprócz tego na gali KSW Epic przed czasem wygrywał też Piotr Kacprzak. Dopiero siódmy pojedynek gali zakończył się na pełnym dystansie. Vaclav Sivak pokonał w nim Michała Królika. Główna walka wieczoru KSW Epic, czyli starcie Tomasza Aadamka z Mamedem Chalidowem, rozpocznie się po godzinie 23:00.

WYNIKI GALI KSW EPIC

65.8 kg Muay Thai: Vaclav Sivak pok. Michała Królika przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-27)

120.2 kg PRIDE Rules: Darko Stosic pok. Matheusa Scheffela przez TKO (lewy prosty, ogrom młotów w parterze) w 1. rundzie, 1:14

Turniej mistrzowski wagi półciężkiej:

93 kg: Rafał Haratyk pok. Marcina Wójcika przez TKO (podbródkowy, sierp, ciosy w parterze) w 1. 4:07

93 kg: Damian Piwowarczyk pok. Klebera Silvę przez KO (sierp na wątrobę) w 1. rundzie, 2:42

93 kg: Ivan Erslan pok. Bohdana Gnidkę przez KO (levvy cep) w 1. rundzie, 0:54

82 kg No Holds Barred: Muslim Tulshaev pok. Konrada Rusińskiego przez KO (stompy i soccer kicki) w 3. rundzie, 0:35

70.3 kg Piotr Kacprzak pok. Adama Brysza przez TKO (ogrom ciosów bez obrony) w 1. rundzie, 1:18