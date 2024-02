KSW ogłasza: Oto rywal Artura Szpilki. Hit nad hity. "Wielkie wyzwanie"

Federacja KSW można oglądać znanych i cenionych zawodników sportów walki. Na sobotniej gali w Gliwicach dojdzie do pojedynku pomiędzy byłym mistrzem KSW Mamedem Chalidowem a byłym mistrzem świata w boksie Tomaszem Adamkiem (formuła bokserka, ale w klatce). Podczas tego samego wydarzenia przekazano, co planuje federacja.

KSW ogłosiło plany dotyczące kolejnych gal. Hit z Arturem Szpilką i Arkadiuszem Wrzoskiem

Na sobotniej gali w Gliwicach pojawił się Artur Szpilka, który stoczył już dwie walki w KSW (wygrane z Serhijem Radczenką i Mariuszem Pudzianowskim). Okazuje się, że za pewien czas dojdzie do kolejnego bardzo interesującego pojedynku z jego udziałem.

11 maja podczas gali KSW 94 w Gdańsku 34-latek zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem. - Bardzo się cieszę. Ta walka miała być już dwa razy, ale nieodbytą się przez moją kontuzję. - Nie ukrywam, że jestem bardzo zmotywowany, traktuję to jako wielkie wyzwanie - powiedział Szpilka. To jedno z dwóch potwierdzonych zestawień na to wydarzenie, w walce wieczoru dojdzie do konfrontacji Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem.

Wiemy, co z galami KSW 92, KSW 93 i KSW 95

Przedstawiono również plany na gale KSW 92 oraz KSW 93. Pierwszą z nich zaplanowano na 16 marca w Gorzowie Wielkopolskim i dojdzie na niej do pojedynków pomiędzy Jakubem Wikłaczem a Zuirko Jojuą czy Piotra Kuberskiego z Michałem Materlą. Druga z imprez odbędzie się 6 kwietnia w Paryżu, tam zawalczą Salahdine Parnasse, Wilson Varela Artur Szczepaniak i Ramzan Jembiev (ich przeciwnicy nie są znani). Natomiast gala KSW 95 odbędzie się 7 czerwca.

Karta walk sobotniej gali KSW Epic w Gliwicach: