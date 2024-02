Mamed Chalidow pławi się w luksusach. Tak wygląda jego rezydencja [WIDEO]

Mamed Chalidow to od lat jedna z największych gwiazd polskiego MMA. Zawodnik KSW do naszego kraju przyjechał jako 17-latek, gdy uciekał wraz z rodziną przed wojną w Czeczenii. Początkowo zamieszkał we Wrocławiu, ale szybko przeniósł się do Olsztyna, gdzie studiował oraz rozpoczął treningi zapasów i taekwondo. Dziś żyje z dala od wielkiego miasta. Tak wygląda jego wspaniała rezydencja na Mazurach.

Mamed Chalidow mieszka w bajkowej scenerii. Tak wygląda jego dom i najbliższa okolica

Wojownik MMA wraz z żoną Ewą mieszka w malowniczej okolicy niedaleko Olsztyna. Posiada piękny drewniany dom, położony na rozległej działce nad malowniczym jeziorem. Widok z jego okna aż zapiera dech. Chalidow sam korzysta z uroków natury i wolny czas spędza na wędkowaniu.

Wnętrze domu możemy zobaczyć na zdjęciach, jakie Chalidow publikuje na Instagramie. Łatwo jest się przekonać, że lubi spędzać czas w przestronnym salonie. Uwagę zwracają przede wszystkim duże okna i wyjście na taras. Pomieszczenie jest bardzo jasne, a klimatu dodają mu stylowe meble.

Mamed Chalidow opływa w luksusy. Pokazał, jak mu się mieszka

Z drugiej strony domu Chalidow ma wyjście do niewielkiego ogrodu. Widzimy też, że jedna ze ścian wyłożona jest kamiennymi cegłami, a zawieszony jest na niej ogromny telewizor. Sportowiec pochwalił się też specjalistycznym sprzętem, w którym może się zrelaksować i zregenerować po ciężkim treningu. Ten z kolei zdarza mu się odbywać przed domem, czy to w ogrodzie, czy też pod daszkiem, gdzie zawiesił sobie worek treningowy.

Okazuje się również, że wielką pasją Chalidowa, poza wędkarstwem, są także koty. Ma ich w domu co najmniej kilka. Na Instagramie możemy znaleźć filmiki, na których bawi się z nimi, leżąc wygodnie na kanapie czy zdjęcia, jak czule przytula zwierzaki.

Na wszystko to Chalidow zapracował, dzięki wieloletnim występom w oktagonie. W KSW zdobywał mistrzowskie pasy w wadze półciężkiej (2009-2011) oraz w wadze średniej (2015-2018 i 2020-2021). Łącznie stoczył 47 walk, z czego 37 wygrał.