KSW Epic już dzisiaj! Gdzie obejrzeć walkę Adamek - Khalidov? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Gala XTB KSW Epic zbliża się wielkimi krokami. W sobotni wieczór fani zgromadzeni Arenie Gliwice zobaczą 11 fascynujących pojedynków, w tym ten jeden najbardziej wyczekiwany - Tomasz Adamek - Mamed Chalidow. Wszystko to z okazji 20-lecia istnienia federacji.

Kiedy Adamek walczy z Mamedem? Gdzie obejrzeć KSW Epic 24.02?

Walka wieczoru odbędzie się w formule bokserskiej, tyle że w oktagonie na dystansie sześciu rund. Teoretycznie powinno to premiować Tomasza Adamka, byłego mistrza świata federacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej. Dla pięściarza z Żywca będzie to jednak powrót do sportu po ponad pięcioletniej przerwie. Ostatnią walkę stoczył w październiku 2018 r. w Chicago, kiedy to przegrał a Amerykaninem Jarrellem Millerem.

Chalidow jest od 47-letniego Adamka cztery lata młodszy i w ostatnich latach regularnie wychodził do klatki. Na jego niekorzyść przemawia z kolei zerowe doświadczenie w boksie. Wynik walki wydaje się zatem nieprzewidywalny. Ponadto na gali zobaczymy m.in. interesujące starcie Phila De Friesa z Joshem Barnettem czy turniej o mistrzowskiego w wadze półciężkiej.

Karta walk:

98.9 kg: Mamed Chalidow - Tomasz Adamek

93 kg: Finał turnieju mistrzowskiego w wadze półciężkiej

Waga open: Phil De Fries vs Josh Barnett

65.8 kg: Michał Królik - Vaclav Sivak

93 kg: Rafał Haratyk - Marcin Wójcik - półfinał turnieju mistrzowskiego w wadze półciężkiej

93 kg: Damian Piwowarczyk - Kleber Silva - półfinał turnieju mistrzowskiego w wadze półciężkiej

93 kg: Ivan Erslan - Bogdan Gnidko

120.2 kg: Darko Stosić - Matheus Scheffel

82.1 kg: Konrad Rusiński - Muslim Tulshaew

70.3 kg: Piotr Kacprzak - Adam Brysz

Gala XTB KSW Epic odbędzie się w sobotę 24 lutego w Arenie Gliwice. Początek o godz. 19:00. Walka Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem zaplanowana jest jako ostatnia. Tym razem transmisja nie będzie dostępna - tak jak poprzednio - na platformie Viaplay, ale w Canal+ Online. Aby obejrzeć galę, należy najpierw wejść na stronę canalplus.com i wykupić jeden z proponowanych pakietów w cenie 39,99 zł lub 59,99. Istnieje również możliwość wykupienia PPV na stronie kswtv.com - w zależności od wybranego pakietu cena wynosi 40,99 zł bądź 45,99 zł.