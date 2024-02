Jej wygląd i wymiary przerażał rywalki. Niepokonana długo nie mogą znaleźć odważnej

Gabrielle Garcia podchodzi z Brazylii i jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek brazylijskiego jiu-jitsu na świecie. Aż sześciokrotnie zdobywała tytuł mistrzyni świata, a do tego zdobyła czarny pas w judo. Te osiągnięcia skłoniły ją do wkroczenia w świat MMA, gdzie stoczyła już siedem pojedynków. Problemem jest jednak znalezienie chętnej na walkę rywalki. Wszystko przez warunki fizyczne Brazylijki.

Rywalki się jej boją. Brazylijska bestia wraca do ringu?

Garcia nie przegrała żadnej z dotychczasowych walk w MMA, notując sześć wygranych. Cztery razy wygrała przez poddanie rywalki, a dwa razy przez TKO. Jedno starcie zakończyło się remisem, a właściwie zostało nierozstrzygnięte przez decyzję sędziowską. Nic dziwnego, że 38-latka radzi sobie tak dobrze, kiedy dysponuje oszałamiającymi warunkami fizycznymi.

Mierzy aż 187 centymetrów, a waży 110 kilogramów. W 2023 zapowiadała, że chce schudnąć do 88,5 kilogramów i w tej wadze mierzyć się na światowych ringach. "Wrócę na ring, by walczyć o rozpoznawalność mojej kategorii. Nie mogę zakończyć kariery w MMA bez spełnienia mojego celu, jakim jest otworzenie drzwi do wszystkich kategorii. Czas wejść do ringu i pokazać światu, że zakładam koronę w każdym sporcie, w którym rywalizuje" - pisała w serwisie Instagram.

Od tamtej pory w ringu się nie pojawiła. Jednak w mediach społecznościowych udostępniła artykuły zapowiadające jej powrót i walki w wadze ciężkiej. Po przerwie miałaby stoczyć pojedynek o pas mistrzowski federacji, której nazwy nie zdradziła. Udostępniła jednak zdjęcie kontraktu, który podpisała.

W przeszłości zagraniczne media pisały, że rywalki "boją się za nią walczyć". Najwyraźniej znalazła się kolejna odważna, która stanie naprzeciwko niej w ringu czy oktagonie. W mediach społecznościowych Brazylijka pokazuje filmy z treningów, a portal calfkicker.com donosi, że stoczy jedną lub dwie walki i zakończy karierę.

Łącznie Gabrielle Garcia stoczyła prawie 40 walk w zawodach grapplingowych, bokserskich i na ringach MMA. Długo była związana z japońską federacją RIZIN, która znajdowała jej przeciwniczki o podobnych warunkach fizycznych.