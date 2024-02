Szef UFC zdradził, co się stało po słynnej walce. "Telefon od Putina i posiadłość wartą 20 mln dolarów"

6 października 2018 r. doszło do jednej z największych i najważniejszych walk w historii UFC. Niepokonany mistrz wagi lekkiej - Chabib Nurmagomiedow - walczył z byłym mistrzem tej kategorii oraz byłym mistrzem wagi piórkowej - Conorem McGregorem.

Irlandczyk, choć nie miał już pasa, wciąż uważał się za mistrza wagi lekkiej. Tytuł ten zdobył w listopadzie 2016 r., pokonując Eddiego Alvareza. Później jednak federacja pozbawiła McGregora mistrzostwa z powodu braku aktywności.

W kwietniu 2018 r. tytuł ten zdobył Nurmagomiedow, pokonując Ala Iaquintę. W pierwszej obronie pasa Rosjanin zmierzył się z McGregorem, którego poddał w czwartej rundzie. Stało się to na gali UFC 229 w Las Vegas.

Według szacunków gala ta pobiła rekord UFC pod względem liczby sprzedaży subskrypcji pay-per-view, będąc pierwszą w historii, która przekroczyła próg dwóch milionów nabywców.

Od tamtej pory Nurmagomiedow pojawił się w klatce tylko dwa razy. We wrześniu 2019 r. Rosjanin poddał w trzeciej rundzie Dustina Poiriera, a w październiku 2020 r. w drugiej rundzie poddał Justin Gaethje. W marcu 2021 r. szef UFC - Dana White - poinformował, że Nurmagomiedow zwakował pas i nie wyjdzie już więcej do klatki.

Putin nagrodził Nurmagomiedova

Teraz White udzielił wywiadu, w którym wspomniał walkę Nurmagomiedowa z McGregorem i to, co stało się z Rosjaninem po pokonaniu Irlandczyka. - Chabib nie zdążył nawet wrócić do szatni po walce, a już odebrał telefon od Władimira Putina - powiedział White.

- On i jego ojciec otrzymali od prezydenta Rosji posiadłość wartą 20 mln dolarów. Potem wyjechał do krajów muzułmańskich i dostał wszystko, o czym marzył: pieniądze, samochody, siłownie - dodał amerykański szef UFC.

I podsumował: - Kiedy Chabib Nurmagomiedow osiągnął szczyt sławy, zaczął przypominać Conora McGregora. Zaczął zachowywać się tak jak on, co przecież bardzo mu się nie podobało. A tak przynajmniej mówił.

McGregor wrócił do klatki w styczniu 2020 r., kiedy po zaledwie 40 sekundach pokonał Donalda Cerrone. Rok później Irlandczyk przegrał w drugiej rundzie z Poirierem, a w rewanżu, do którego w lipcu 2021 r. McGregor nie został dopuszczony do drugiej rundy.