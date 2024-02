Żona polityka PiS uderzona! Ciarki żenady. "Zajmij stołek obok męża"

- Obrażasz rodziny i ludzi, których nie znasz. Jesteś zniszczona, zmiażdżona - wykrzykiwała Małgorzata "Goha Magical" Zwierzyńska w kierunku swojej rywalki. To już było po tym, gdy Marianna Schreiber - z którą zawalczy na gali Clout MMA 4 - wyszła na środek sceny po to, by ją przeprosić i odśpiewać "Sto lat".

"Doszliśmy właśnie do końca internetu", "Co za cringe", "Ciarki żenady" - pisali internauci na czacie YouTube'a, gdzie na żywo oglądali poniedziałkową konferencję zapowiadającą marcową galę Clout MMA. Właśnie w momencie, gdy Schreiber stała na scenie - przepraszała Zwierzyńską i zachęcała widownię do wspólnych śpiewów.

Swoje role na scenie po chwili odgrywało więcej osób - m.in. Monika Laskowska, bardziej znana jako "najlepsza polska dziennikarka", która na ostatniej gali przegrała ze Schreiber. Ona też zaczęła śpiewać "Sto lat" dla "Gohy Magical", ale i dla Sławomira Peszki, ambasadora Clout MMA, który w poniedziałek również obchodził urodziny.

Na scenie pojawiła się także Katarzyna "Laluna" Alexander. Znana z ciętego języka i reality show "Królowe życia", która zyskała jeszcze na popularności, gdy niespełna dwa lata temu debiutowała we freak fightach. Najpierw "Laluna" była związana z federacją Fame MMA, a teraz z Clout MMA, gdzie od kilku tygodni - niewykluczamy, że sztucznie wykreowany, a na pewno umiejętnie podsycany - jest jej konflikt ze Schreiber.

Schreiber: Żyję w uśmiechniętej Polsce

- Nie mogło mnie tu zabraknąć - zaczęła "Laluna", która wręczyła urodzinowy tort Zwierzyńskiej, ale po życzeniach wcale nie miała ochoty schodzić ze sceny. - Chcecie to zobaczyć - razem z prowadzącym zachęcała widownię i Schreiber, by ta stanęła naprzeciwko niej. - Ale ja nie chcę, żyję w uśmiechniętej Polsce, jestem wolnym człowiekiem i odmawiam - odpowiedziała jej Schreiber.

- Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą, która nie boi się hejtu i liczy tylko na to, by się wybić. Nie podjęłaś ze mną rękawicy, bo zarówno ty, jak i twój trener Mirek Okniński wiecie, że rozje***bym cię w pierwszej minucie. Bierzesz sobie przeciwniczki, które wiesz, że wybiją cię sportowo. Zapraszam cię do face to face, bo ja ci nie odpuszczę. Skoro jesteś za równouprawnieniem kobiet, to pokaż jaja - krzyczała "Laluna".

Scheiber została uderzona przez "Lalunę". "Ja się jej boję"

- Nie, dziękuję - dalej odmawiała Schreiber. - Czyli tak naprawdę nie nadajesz się do tego świata. Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża, robisz mu wstyd i swojej rodzinie. Rozje***aś jego pierwsze małżeństwo, stajesz za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. To ty jesteś największą patologią we freak fightach - wygrażała dalej "Laluna" i z każdym słowem zbliżała się do siedzącej za stołem Schreiber.

- Ale nie pluj na mnie, bo jeszcze mnie HIV-em zarazisz - odpowiedziała jej Schreiber. - Co ty pier***sz - dodała zdenerwowana "Laluna" i uderzyła Schreiber w twarz. Obie panie od razu zostały rozdzielone przez ochronę. A gdy już "Laluna" zeszła ze sceny, Schreiber od razu wyjaśniła, dlaczego nie stanęła z nią do face to face. - Razem ze swoim prawnikiem złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania się "Laluny" do mnie. Dlaczego? Bo od 1 stycznia do 19 lutego powstało na mój temat setki InstaStories i innych wypowiedzi z zastraszaniem i pomówieniami mnie przez "Lalunę" - wytłumaczyła.

- Ja się naprawdę fizycznie jej boję - próbowała w poniedziałek przekonywać Schreiber, choć sama już w grudniu - podczas nagrania świątecznego programu dla federacji Clout MMA - prowokowała "Lalunę". Znając świat freak fightów, jej walka z "Laluną" to tylko kwestia czasu. Choć raczej nie dojdzie do niej 9 marca, bo wtedy Schreiber w klatce spotka się z "Gohą Magical".

Schreiber: Każdy z nas jest trochę hipokrytą

- Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - mówiła w grudniu Schreiber, gdy ogłoszono, że została nową zawodniczką Clout MMA. Pojawienie się Schreiber w studiu było zaskakujące, bo jeszcze kilka tygodni wcześniej żona Łukasza Schreibera - polityka PiS i ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego, a teraz kandydata na prezydenta Bydgoszczy - wystosowała pisemny apel do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, gdzie odbywała się gala Clout MMA 2.

"Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma się odbyć w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii. Czy Pan Prezydent Andrzej Nowakowski chce, by miasto Płock było kojarzone z mordobiciem 19-letniej dziewczyny [Nikola Alokin - Nikita] ze schorowaną kobietą z problemem alkoholowym [Małgorzata Zwierzyńska - Goha Magical], która mogłaby być jej matką? Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię? A co, jeżeli kobieta dozna ciężkich urazów wewnętrznych? Wynajem miejskiej hali na taką imprezę ośmiesza miasto i wzywam Pana Prezydenta do zmiany decyzji" - napisała Schreiber.

Ostatecznie gala w Płocku się odbyła, a teraz na kolejnej zawalczy Schreiber. To będzie jej drugi pojedynek we freak fightach - tym razem właśnie z "Gohą Magical", 9 marca w łódzkiej Atlas Arenie.

