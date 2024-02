KSW rozbiło bank! Hit nad hity. "Jedna z najdroższych walk w historii"

Antoni Partum: Czy gala XTB KSW Epic to odpowiedź na stale rozwijające się federacje freak fightowe?

Wojsław Rysiewski (dyrektor sportowy KSW): Nie za bardzo... Przede wszystkim chcieliśmy zorganizować walkę bokserską Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem, co w naszych normalnych ramach sportowych byłoby niemożliwe, bo na galach KSW oglądamy walki na zasadach MMA.

Ale przecież był jeden wyjątek, gdy na gali KSW 71 Marcin Różalski zmierzył się i przegrał z Errolem Zimmermanem w formule kickbokserskiej w małych rękawicach. Nie mogliście zrobić także wyjątku dla Czeczena i "Górala"?

- I nie byliśmy zadowoleni, jak to finalnie zostało odebrane. Na 12 galach, które rocznie pokazujemy na antenach Viaplay i KSWTV, chcielibyśmy zachować porządek. Numerowane gale KSW są po to, by wyłaniać mistrzów, pretendentów, tworzyć rankingi i sportową ligę MMA, bo ma to po prostu więcej sensu. A jeśli będą specjalne okazje, impulsy, jak w przypadku Mameda i Tomasza, to mamy format, którym mamy większą wolność w doborze formuł walki i można trochę zaszaleć.

A drugi aspekt jest taki, że 27 lutego obchodzimy 20. rocznicę pierwszej gali KSW, więc gala XTB KSW Epic ma być takim przypomnieniem historii KSW i historii sportów walki. A także pokazaniem, co składa się na te formuły i jak MMA ewoluowało przez te lata, więc gala Epic będzie idealnym tego podsumowaniem.

Nawet specjalnie nie ukrywasz, że bardziej wolisz tworzyć karty walk KSW, na których są rankingowe starcia, niż np. wymyślać kolejny superfight Mariusza Pudzianowskiego. A jak się bawiłeś, układając sobotnią kartę walk, gdzie znalazło się miejsce dla boksu, grapplingu czy muay thai?

- Zainteresowałem się walkami od gal K1, później była federacja PRIDE, a wielokrotnie oglądałem także starcia grapplerskie czy bokserskie, bo generalnie jestem fanem sportów walki na wysokim poziomie. Myślę, że wszyscy w firmie mieliśmy sporo przyjemności w układaniu karty walk, że można zestawić pojedynki, które normalnie nie miałyby racji bytu na numerowanych galach KSW. Poza walką wieczoru, która wymyśliła się sama, przy dużym udziale Martina Lewandowskiego [współwłaściciel KSW], pozostała część karty to zasługa moja, Alana Murphy'ego oraz całego teamu KSW.

Jak jesteś zadowolony z karty walk gali XTB KSW Epic w skali 1-10?

- Myślę, że na "8". Trochę kontuzje pokrzyżowały nam plany. Niektóre walki zmieniały się wielokrotnie, kilka też wypadło, jak np. starcie Borysa Mańkowskiego z Bryanem Hooiem. Ale nie ma co narzekać, kontuzje to nierozłączny element tego sportu.

Przejdźmy do walki Mameda z Adamkiem. Stoczą pojedynek sześciorundowy bokserski. Nie obawiasz się, że to trochę za mało? Że zanim panowie się wybadają w ringu, a walka się rozkręci, usłyszymy ostatni gong? Czemu nie postawiliście na dziesięć rund lub chociaż osiem?

- Mam przeświadczenie, że, albo okaże się, że Mamed nie ma czego szukać w pojedynku bokserskim z Tomkiem Adamkiem, więc wtedy nie będzie miało znaczenia, że to nie osiem, ani nie dziesięć rund, albo okaże się, że Mamed wygra przed czasem, a 18 minut to wystarczająco, by Mamed znalazł czas, by go dobrze trafić. Jeśli nie uda mu się to w sześciu trzyminutowych rundach, to raczej wątpliwe, by miał tego dokonać później. Także uważam, że sześć rund wystarczy. To taki złoty środek między trzema pięciominutowymi rundami MMA a pełnym dystansem bokserskim.

Wielu kibiców żałuje, że nie udało się wam namówić obu weteranów na pojedynek w mniejszych rękawicach, tych od MMA, bo wówczas walki są z reguły ciekawsze.

Życzeniem Mameda była walka bokserska, a przecież pięściarze walczą w dużych rękawicach, więc ta dyskusja była bez sensu.

Rozumiem, że to Mamed jest koniem pociągowym PPV, a nie Adamek, prawda?

- Bez dwóch zdań to Mamed sprzeda znacznie więcej PPV.

Do tej pory najdroższym zestawieniem KSW było starcie Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Chalidowem, których łączna gaża według nieoficjalnych informacji wynosiła ok. 3,5 miliona złotych. Czy walka Adamka z Mamedem będzie droższa?

- Nie jestem uprawniony do przekazywania tych informacji. Musisz pytać Martina.

Ale to jedna z najdroższych walk w historii KSW?

- To na pewno. Zresztą, każda walka Mameda jest jedną z najdroższych.

Macie jakiś większy plan na Mameda w kontekście walk w MMA?

- Na razie nasze plany sięgają co najwyżej gali czerwcowej oraz lipcowej, więc o Mamedzie w MMA jeszcze nie myślałem.

Na sobotniej gali zawalczą też Phil De Fries (mistrz KSW wagi ciężkiej) i Josh Barnett (weteran UFC). Zawalczą jednak w grapplingu, choć pewnie ich walka w płaszczyźnie stójkowej byłaby ciekawsza, szczególnie dla niedzielnego widza.

- Obaj są przecież ekspertami w walce na chwyty, a nie w K1 czy boksie, więc to naturalny pomysł. Chcieliśmy zaprezentować walkę czołowych grapplerów, przecież Barnett to absolutny top w swojej dywizji wagowej. Barnett chciał pokonać Marcina Różalskiego w ulubionej formule Polaka, a więc boksu na gołe ręce, a skoro go pokonał, to teraz chce wyzwać De Friesa w jego ulubionej płaszczyźnie. No i nie przesadzałbym, że fani słabo rozumieją sporty chwytane, bo jesteśmy dwudziesty rok na rynku i cały czas w dobrej kondycji. Poza tym to tylko jedna krótka walka, bo zakontraktowana na jedną rundę dziesięciominutową. Istotne dla KSW było także, by pokazać taką walką, że grappling to przecież niezwykle ważna płaszczyzna w MMA.

Czy przekroczenie 150 tysięcy PPV to będzie wynik zadowalający?

- Nie znam aż tak budżetu, ale znając nasze wyniki z przeszłości PPV i walki Mameda, to byłby średni wynik, więc pewnie bylibyśmy zadowoleni, ale zbytnio nie zajmowałem się budżetowaniem tej gali.

Jak często kibice mogą się spodziewać gal KSW Epic?

- Jeśli będziemy zadowoleni po sobotniej gali, to pewnie będziemy chcieli powtórzyć. Nie chcemy sobie teraz ustawić limitu, że gal XTB KSW Epic będzie tyle i tyle. Może raz do roku? Ale tylko głośno myślę.

KSW Epic. Karta walk:

99 kg Boks: Mamed Khalidov vs. Tomasz Adamek

Finał turnieju mistrzowskiego w wadze półciężkiej (93 kg) - TBA vs. TBA)

Open Grappling: Phil De Fries vs. Josh Barnett

65.8 kg Muay Thai: Michał Królik vs. Vaclav Sivak

120.2 kg PRIDE Rules: Darko Stosic (19-6) vs. Matheus Scheffel (17-10)

Turniej mistrzowski wagi półciężkiej:

93 kg: Rafał Haratyk (17-5-2) vs. Marcin Wójcik (19-8)

93 kg: Kleber Silva (22-12) vs. Damian Piwowarczyk (7-2)

93 kg: Ivan Erslan (13-3) vs. Bohdan Gnidko (10-1)

82 kg No Holds Barred: Konrad Rusiński (6-1) vs. Muslim Tulshaev (10-3)

70.3 kg MMA w Gi: Piotr Kacprzak vs. Adam Brysz

Transmisja: od 19:00 w systemie PPV na kswepic.tv lub Canal+ Online