Rok temu Marianna Schreiber zarzekała się, że nigdy nie weźmie udziału we freakfightowej gali. Zdanie zmieniła jednak bardzo szybko. Pod koniec grudnia zadebiutowała na gali Clout MMA, gdzie pokonała Monikę Laskowską.

Schreiber narzeka na hejt. Gwiazda filmów dla dorosłych reaguje

Zaangażowanie się Schreiber w walki freakfightowe dla pobocznego obserwatora może być o tyle zabawne, że jeszcze niedawno była ona ich zaciekłą przeciwniczką. Apelowała nawet do prezydenta Płocka o odwołanie gali Clout MMA, na której wystąpiła Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska. "Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię?" - pytała. Teraz... sama ma wziąć udział w walce ze Zwierzyńską. Początkowo uważała że została oszukana przez federację, z którą współpracuje, ale następnie potwierdziła, że walka dojdzie do skutku.

Na Mariannę Schreiber wylała się fala krytyki, a ona sama narzeka na hejt. Tego słowa używa bez przerwy, reaguje nim na każdą krytykę - nawet tę, której mogła się spodziewać, gdy weźmie się pod uwagę jej wcześniejsze podejście do walk freakfightowych. W mediach społecznościowych skarżyła się też na to, że ludzie próbują unieważnić galę, na której ma walczyć.

"Chcą mnie wykończyć i zniszczyć tą narastającą nienawiścią. Nie zdziwię się jak będą uprawiać ten jawny hejt w poniedziałek na konferencji. Każdego dnia coraz bardziej to nasilają, ale ja się nie poddam. Zastanawia mnie tylko jedno - jaka jest Wasza motywacja hejtowania mnie? Piszę o tym jak brutalny hejt mnie dotyka, a w komentarzach pod takim postem dalej to robicie. Ludzie, w jakim celu? Bo ja nie zasługuję na to. I zobaczycie, jeszcze będziecie mi wdzięczni" - napisała Marianna Schreiber w mediach społecznościowych.

Przez ten wpis na Schreiber kolejny raz wylała się fala krytyki. Niektórzy zarzucają jej promowanie patologii. Wśród komentujących wpis Schreiber znalazła się nawet... gwiazda filmów dla dorosłych Natalie Wayne, która walczy w federacji Prime MMA. Z powodu jej komentarza, który wspierał krytyków żony posła PiS, w komentarzach doszło do dłuższej wymiany zdań, w której obie freakfighterki obrażały się nawzajem. "Rozmowa" toczyła się na bardzo niskim poziomie.

O godzinie 11:20 Marianna Schreiber zamieściła jeszcze jeden wpis, w którym stwierdziła, że "nie jest patocelebrytką". Patrząc na komentarze jest jednak jasne, że już nikt jej w to nie wierzy.