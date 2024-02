Joanna Jędrzejczyk dostała pytanie o freak fighty. Chce to zrobić!

Freak fighty od lat wzbudzają kontrowersje. Mimo to, a może właśnie dzięki temu, wciąż przyciągają nowych widzów oraz zawodników. W ostatnim czasie coraz częściej zatrudniają również znanych sportowców. Wielu kibiców chętnie zobaczyłoby we freak-fightach Joannę Jędrzejczyk. Co na temat takich gal sądzi sama zainteresowana? - Rozrywka dla gawiedzi - powiedziała w programie "Przesłuchanie". Podzieliła się również sensacyjnym wyznaniem.

