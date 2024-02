Żona polityka PiS w ogniu krytyki. Ani na chwilę nie daje o sobie zapomnieć

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno w grudniu, kiedy zdecydowała się na walkę podczas Clout MMA 3. 31-latka weszła do klatki, mimo że wcześniej zapowiadała, że tego nie zrobi. "Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma odbyć się w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii" - pisała w październiku do prezydenta Płocka Marianna Schreiber, która chciała zablokować walkę Małgorzaty "Gochy Magical" Zwierzyńskiej z 19-letnią "Nikitą". Sama zainteresowana obecnie promuje tę patologię.

Żona polityka PiS-u Łukasza Schreibera pod koniec grudnia zadebiutowała na gali Clout MMA. Pokonała wówczas Monikę Laskowską. Jak się okazuje, to nie będzie jedyna walka 31-latki w oktagonie. W środę 14 lutego federacja Clout MMA przekazała, że Schreiber zawalczy z Małgorzatą "Gochą Magical" Zwierzyniecką na najbliższej gali. Schreiber upierała się, że nie dała zgody na takie zestawienie. "Jestem załamana. Nie wiem, czy jest w ogóle sens cokolwiek pisać. Cały czas byłam przekonana, że będę walczyła z Danielem Magicalem" - tłumaczyła. Ostatecznie dojdzie do wspomnianej walki.

Żona polityka PiS-u Łukasza Schreibera w ogniu krytyki. Tak odpowiedziała na złośliwe komentarze

W związku z tym na Schreiber wylała się fala krytyki. Ponadto internauci zarzucili jej kłamstwo i wysokie ego. Co na to żona polityka PiS-u?

- Obrywam za to, że jestem szczera, uśmiechnięta i pewna siebie oraz za to, że mam swoje cele w życiu i wysokie aspiracje - a w życiu przecież trzeba mierzyć wysoko! Przypomnę, że jutro przed południem mój teledysk do MAJU MAJ. Sama się nie mogę już doczekać - napisała na portalu X.

Odniosła się również do walki z matką Daniela "Magicala" Zwierzyńskiego - Damy Gosi się wykazać 3 rundy. Te same zasady dla mnie i dla Niej, sportowa realizacja. Skoro przyjęła walkę (i to z taką legendą sportów walki jak ja) to chyba sama najlepiej wie, czy jest w stanie walczyć. Nie martwcie się - nikt tu nie chce zrobić celowo krzywdy i nie zrobi - dodała.

Żona Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości zmierzy się z "Gochą" podczas gali Clout MMA 4, która odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi.