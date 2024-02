Wszystko jasne. Adamek "odstrzelił" rywala na Fame MMA. "On nic nie umie"

Tomasz Adamek niejednokrotnie krytykował freak fightowe gale, jednak kilka miesięcy temu skusił się na lukratywne wynagrodzenie proponowane przez Fame MMA, gdzie zobaczymy go już w maju tego roku. W międzyczasie ogłoszono jego walkę z Mmaedem Chalidowem w KSW, która stała się jednym z najbardziej wyczekiwanych pojedynków w Polsce w ostatnich latach. - Myślę, że chłopaki z Fame zachowali się bardzo elegancko, bo poprosiliśmy ich z Tomkiem, żeby dali nam zgodę na walkę w KSW, mimo że ma podpisany kontrakt z Fame - przyznał niedawno Mateusz Borek, który zajmuje się sprawami Adamka w Fame MMA.

Adamek podsumował gwiazdę Fame MMA. "Uspokój się, przestań"

Od razu po dołączeniu Tomasza Adamka do federacji Fame MMA środowisko freak fightowe rozgrzało się do czerwoności. Wielu zawodników chciało stoczyć walkę z byłym mistrzem świata WBC w wadze półciężkiej. Do tego grona należał m.in. Amadeusz "Ferrari" Roślik, który wystąpił na ostatniej gali. Czy Adamek jest zainteresowany pojedynkiem ze sławnym influencerem?

- A ile on waży? Uspokój się, przestań, przecież on nic nie umie. Na Fame jest już dla mnie przeciwnik i na razie "peżoty" czy inne syrenki muszą poczekać - powiedział jasno 47-latek w wywiadzie dla "Super Expressu". Na ten moment nie wiadomo jednak, kto będzie przeciwnikiem byłego pięściarza podczas gali Fame MMA.

Innym freak fighterem, który niegdyś wspominał o pojedynku z Adamkiem, jest Marcin Najman. W zeszłym roku sam nazwał się "cesarzem polskich freak fightów", a podczas jednej z gali Clout MMA przegrał w kilkadziesiąt sekund z Andrzejem Fonfarą. Na pytanie o potencjalną walkę z Najmanem Tomasz Adamek udzielił równie wymownej odpowiedzi.

- Szkoda w ogóle zadawać takie pytania, bo to dla mnie nie jest sportowiec. Jest kim jest, nie będę ubliżał, bo to jest człowiek, ale mówimy o poważnym sporcie i tylko tym się interesuję. Głupoty i picowanie na internecie, robienie z siebie głupka, to niech robi jak robi - przyznał.

Tomasz Adamek zakończył karierę w 2018 roku, przegrywając przez nokaut z Jarrellem Millerem.