Hit nad hity. Rooney chce nowego wyzwania. Prawdziwa bomba

To byłaby prawdziwa bomba. "Daily Mirror" informuje, że Wayne Rooney rozważa wejście do ringu bokserskiego i walkę w znanej angielskiej federacji. Legenda Manchesteru United od kilku tygodni ma prowadzić rozmowy z szefami organizacji Misfits, dla której walczą m.in. popularni influencerzy. I to wszystko w oczekiwaniu na nową posadę trenerską.

