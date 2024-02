Kibice sportów walki czekają na historyczne starcie Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem, które odbędzie się 24 lutego na gali KSW Epic w Gliwicach. Starcie zaplanowano na dystansie sześciu rund, po trzy minuty każda na zasadach bokserskich. Do pojedynku odliczają więc dni, a obaj sportowcy podsycają ich apetyt m.in. działaniami marketingowymi. Jednym z nich była wizyta w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, gdzie poruszono wiele tematów, a w tym religii, która jest ważna zarówno dla Adamka, jak i Chalidowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość w polskim boksie. "Cicha woda brzegi rwie"

Szczere wyznanie Mameda Chalidowa. Chodzi o jego żonę

Wcześniej informowaliśmy o niektórych aspektach, które Chalidow i Adamek poruszyli w czasie rozmowy z dziennikarzami. Nie zabrakło wśród nich tematu majątku, jaki posiada pięściarz, najbliższej walki czy tego, co lubią robić w wolnym czasie. Okazało się, że obaj zawodnicy są osobami bardzo wierzącymi. Adamek przyznał, że w czasie prowadzenia auta odmawia różaniec, a Chalidow słucha Koranu. Okazuje się, że wiara odegrała bardzo ważną rolę nie tylko w ich życiu, ale też u ich najbliższych.

- Na tym przykładzie poszła za mną Ewa, widziała, że to jest właściwa droga. Miała dużo pytań, znalazła na nie odpowiedzi w Koranie. Była wierzącą chrześcijanką, która miała wiele pytań, ale nie widziała tam odpowiedzi - przyznał Chalidow zapytany o to, co sprawiło, że stał się osobą bardzo wierzącą.

Kuba Wojewódzki dopytał też, czy ten kiedyś miał problemy z wiernością. Zawodnik MMA stanowczo odpowiedział: - Masz żonę, masz rodzinę. Wiara przede wszystkim, nie ominiesz tego. Każdy ma wybór. Wolną wolę dał Bóg dla ludzi, żebyś ty miał wybór.

Nie od dziś wiadomo, że żona Mameda Chalidowa jest Polką. Oboje są małżeństwem od wielu lat i już w 2013 roku Ewa Chalidow przyznała, że... zmieniła wiarę. - To była tylko i wyłącznie moja decyzja. Kiedy się pobieraliśmy byłam chrześcijanką. Najpierw wzięliśmy ślub cywilny, później drugi w meczecie. Od wielu lat żyłam jak Muzułmanka, a dopiero 7 miesięcy temu zdecydowałam się przejść na Islam. Wyszło to samo z siebie, bez żadnej presji męża - przyznała w 2013 roku, cytowana przez portal natemat.pl. Kobieta dodała też wówczas, że od lat interesowała się kulturą muzułmańską.

Walka Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem odbędzie się 24 lutego. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.