Kevin Władimirowicz nie ma wstydu. "Jestem fanem Putina". Zdradził, co trzyma w szafie

Kevin Johnson stoczył na zawodowych ringach 60 walk. 36 z nich wygrał, 22 przegrał, dwie zremisował. 44-latek w przeszłości walczył z wielkimi gwiazdami boksu. W 2009 r. jednogłośną decyzją sędziów przegrał walkę o mistrzostwo świata federacji WBC z Witalijem Kliczką. Wtedy była to jego pierwsza porażka w karierze.

W kolejnych latach Johnson przegrywał m.in. z Tysonem Furym, Derekiem Chisorą, Anthonym Joshuą, Kubratem Pulewem, Andym Ruizem Jr czy Danielem Duboisem. O ile wtedy zdarzało mu się jeszcze regularnie wygrywać walki, o tyle teraz wygląda to dużo gorzej.

W sierpniu 2023 r. jednogłośną decyzją sędziów Johnsona pokonał Mark Pietrowskij. Dla Amerykanina była to już 10. porażka w 13. ostatnich starciach. Do pojedynku doszło w Moskwie. Tam Johnson traktowany był już jak "swój".

W kwietniu zeszłego roku Johnson zapowiedział, że chce przyjąć rosyjskie obywatelstwo, a już cztery miesiące później złożył wszystkie niezbędne dokumenty. - Pochodzę z USA, gdzie ludzie opowiadają głupoty i kłamią. Nie możecie polegać na tym, co mówią. W Rosji jest inaczej. Tu ludzie najpierw robią, potem mówią - stwierdził były pięściarz.

Na początku stycznia Johnson odebrał paszport i - jak poinformowały rosyjskie media - przyjął nie tylko nowe obywatelstwo, ale też otczestwo, czyli drugie imię po ojcu, które nadawane jest najczęściej w byłych krajach ZSRR. Johnson przyjął imię po prezydencie Rosji - Władimirze Putinie.

Johnson zadebiutuje jako Rosjanin

- Jestem fanem Putina. Mam wiele koszulek z jego podobizną, które zakładam na różne wydarzenia i konferencje prasowe. W szafie mam ich chyba 12 - mówił niedawno Johnson w rosyjskich mediach.

Najbliższą okazję do ubrania koszulki z Putinem 44-latek będzie miał już piątek. Tego dnia Johnson zawalczy w turnieju w formule MMA. Jego rywalem będzie inny były pięściarz Irlandczyk - Sean Turner. Dla Johnsona będzie to pierwsza walka pod nową flagą.

- Dla mnie to wielki zaszczyt i przywilej. Nie mogłem sobie wyobrazić wspanialszego momentu niż ten, w którym wyjdę do klatki jako reprezentant innego kraju. Ludzie nie do końca mnie rozumieją, ale wspaniale jest być częścią Rosji - powiedział Johnson.

- Błogosławieństwem było to, jak zostałem tu przyjęty i to, jak mnie potraktowano. To było wspaniałe. I właśnie tak się będę czuł podczas najbliższego pojedynku - dodał 44-letni zawodnik przed debiutem w roli rosyjskiego obywatela.