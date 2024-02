To byłby hit! Były piłkarz reprezentacji Polski chce do freak-fightów

W świecie freak-fightów pojawia się coraz więcej byłych piłkarzy czy sportowców. Niedawno w klatce debiutował Jakub Kosecki. Wcześniej walczyli też m.in. Jakub Wawrzyniak, Tomasz Hajto czy Zbigniew Bartman. Walki stają się okazją do sprawdzenia swoich sił, ale też zarobienia niemałej sumy pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość w polskim boksie. "Cicha woda brzegi rwie"

Radosław Majewski wkroczy do freak-fightów? Jest jasna deklaracja

Ostatnio kolejny piłkarz zgłosił chęć do wejścia do oktagonu. Mowa o Radosławie Majewskim, który niedawno został zawodnikiem Znicza Pruszków. - Kto powiedział, że podpisałem umowę tylko ze Zniczem Pruszków? Nikt mnie nie pytał o freak fighty. To kolejne wyzwanie, które być może się ziści - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

- Jest to specyficzne środowisko, ale wielu byłych sportowców podchodzi do tego w ten sposób, by dzięki ciągłemu uprawianiu sportu nie popaść w używki, zły styl życia itp. Cały czas w końcu trenujesz, tylko inny rodzaj mięśni. Pociąga mnie ta ciekawość - dodał były reprezentant.

Majewski został też zapytany, czy wyjdzie do ringu jeszcze przed końcem sezonu. - Chyba nie, bo byłby to duży policzek dla klubu, w którym gram. Podejrzewam, że byłby to ewenement, jakby aktywny piłkarz w trakcie sezonu wyszedł do ringu - ocenił. Zawodnik dodał też, że ma już za sobą pierwsze treningi.

Piłkarskie CV Radosława Majewskiego może robić wrażenie. Pomocnik wystąpił w dziewięciu meczach dla reprezentacji Polski, a od 2002 do 2023 r. grał dla takich klubów jak Polonia Warszawa, Lech Poznań, Nottingham Forest, Huddersfield Town, Pogoń Szczecin, Western Sydney Wanderers i Wieczysta Kraków. Pod koniec sezonu 22/23 Majewski przeszedł operację naderwanego więzadła krzyżowego w kolanie, a wcześniej okazało się, że grał w kilku meczach dla Wieczystej z urazem kolana. Niedawno został graczem Znicza Pruszków, który rozpocznie rundę wiosenną już w niedzielę meczem z Zagłębiem Sosnowiec. W tabeli zespół spod Warszawy plasuje się na 13. miejscu.