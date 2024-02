Roman Kosecki dosadnie po blamażu syna w Fame MMA. "Nie oglądam pajacowania"

Jakub Kosecki trzykrotnie leżał na deskach. Po trzecim liczeniu sędzia postanowił przerwać jego debiutancki pojedynek w ramach federacji Fame.

Ojciec Koseckiego krytycznie o freak fightach

Zdecydowanie Roman Kosecki nie jest fanem gal freakfightowych, a udział jego syna w ostatniej gali nie rozbudził w nim zainteresowania. Dość krytycznie wypowiedział się o tego typu wydarzeniach.

- Nie oglądam pajacowania i takich rzeczy. To mnie kompletnie nie interesuje, te wszystkie gale - przyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zdaniem Koseckiego walki na tego typu galach to niebezpieczeństwo i duże ryzyko dla zdrowia. Przekonuje, że uczestnicy freak fightów nie mają właściwych umiejętności do pojedynkowania się w klatce, łatwiej o kontuzje. Co prawda mają wcześniej sesje treningowe, ale według byłego piłkarza więcej jest przypadkowości w takich walkach.

- Oczywiście, walczył syn, ale nie oglądałem, nie interesuję się tym. Mam nadzieję, że jest zdrowy i nic mu się nie stało, bo w takich walkach zdarzają się różne przypadki. To są ludzie, którzy nie potrafią boksować, bić się, przypadkowo mogą zrobić sobie krzywdę. Więc jest zdrowy i to jedyny plus tego, co się odbyło - skomentował.

Roman Kosecki nie czuje, że to jest forma rozrywki dla niego. Preferuje m.in. boks, który jego zdaniem ma więcej wspólnego ze sportem niż dzisiejsze freak fighty.

- Kto lubi, niech sobie ogląda. Z drugiej strony jest to jakieś show, ale nie dla mnie, nie podoba mi się to. Może jestem po prostu staromodny. Ja lubię popatrzeć, jak walczą Mike Tyson, Andrzej Gołota, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, jak to robili prawdziwi pięściarze - dodał.

Walka Jakuba Koseckiego odbyła się na zasadach K-1. Zapowiedział jednak udział w następnej walce, chce być lepiej przygotowany.