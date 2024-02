Hit nad hity! Odpalił bombę ws. Chalidowa

KSW obchodzi w tym roku dwa jubileusze. Pierwszy przypada w lutym, w momencie 20. urodzin KSW. To dlatego działacze organizacji zdecydowali się zorganizować specjalną galę o nazwie KSW Epic.

Chalidow znów w nowej formule?

Wydarzenie, które zostanie zorganizowane 24 lutego, ma nawiązywać do genezy KSW, czyli konfrontacji sztuk walki. Dwie dekady temu, wówczas jeszcze w warszawskim hotelu Marriott, organizowane były turnieje, w których mierzyli się zawodnicy reprezentujący różne style, m.in. judo, karate taekwondo, zapasy. To właśnie w nawiązaniu do tamtych wydarzeń KSW teraz organizuje galę, w której zawodnicy powalczą nie tylko w formule MMA, ale także w muay thai, formule pride czy grapplingu.

To na tej gali dojdzie też do bokserskiej walki legendy pięściarstwa Tomasza Adamka oraz legendy mieszanych sztuk walki Mameda Chalidowa. Rywale zawalczą w normalnych, bokserskich rękawicach. Ta walka to jedno z marzeń i rodzaj wyzwania dla Chalidowa, a także urozmaicenie bogatej kariery. Sporo na to wskazuje, że to niejedyny specjalny pojedynek wielokrotnego mistrza KSW w kategorii średniej czy półciężkiej.

- Dopóki Mamed nie stwierdzi, że czas na sportową emeryturę, ja bym go widział, by raz w roku zawalczył w jakiejś nowej dla siebie formule. Mam już na niego ciekawy pomysł na kolejną galę KSW Epic, nie w MMA i nie w boksie - przekazał Martin Lewandowski w programie Sport.pl Fight.

Jubileusz też z Chalidowem

Współwłaściciel KSW podkreślił jednak, że Chalidow jest przede wszystkim zawodnikiem MMA i po lutowej walce z Tomaszem Adamkiem powinien zawalczyć w tym roku jeszcze raz podczas ważnego wydarzenia.

Lewandowski potwierdził, że następną walkę Chalidowa planuje na gali KSW 100. Jubileuszowe dla największej w Europie federacji wydarzenie odbędzie się w listopadzie. Data gali i jej lokalizacja w jednej z największych polskich hal, są już wstępnie zaplanowane, ale jeszcze niepodawane do wiadomości publicznej. Podobnie jak inne plany na to jubileuszowe wydarzenie.

- Mamed po tej gali wróci na KSW 100. Oczywiście, że może być porozbijany po walce z Adamkiem, czy mieć jakiś uraz, ale plan jest taki, by zawalczył na jubileuszowej gali - przekazał nam Lewandowski. Oprócz legendy KSW organizatorzy planują na niej mocne i głośne nazwiska. Tak przedstawia się natomiast plan gal KSW na najbliższe miesiące.

17 lutego Liberec - KSW 91

24 lutego – XTB KSW EPIC

16 marca - XTB KSW 92

6 kwietnia Paryż - KSW 93

18 maja - XTB KSW 94