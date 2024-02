Żona polityka PiS wybrała się na Fame MMA. "Jestem załamana"

Jeszcze w październiku minionego roku Marianna Schreiber zarzekała się, że nigdy nie zobaczymy jej w oktagonie. "Pytacie się mnie o walki MMA. Tak jak mówiłam wielokrotnie - jestem temu bardzo przeciwna. Gdybym chciała walczyć, to bym już walczyła, bo miałam z jednej federacji propozycję i nie skorzystałam" - pisała na portalu X. Mimo to po lukratywnej ofercie od Clout MMA żona Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości zmieniła zdanie i pod koniec roku zobaczyliśmy ją na freak fightowej gali, podczas której pokonała Monikę Laskowską.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Marianna Schreiber wybrała się na Fame MMA. "Mały niesmak pozostanie"

Jak na freak fightową influencerkę przystało, 31-latka zagościła w Krakowie na sobotniej gali Fame MMA 20. Schreiber na żywo oglądała emocjonującą walkę "Don Kasjo" z "Boxdelem" czy finałowy pojedynek "Josefa Bratana" z "Wiewiórem". Zawodniczka konkurencyjnej federacji Clout MMA pochwaliła się obecnością na gali Fame, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie w białej sukience. Do fotografii dołączyła opis, w którym wyraziła swoje pretensje.

"Gdzie są plakaty? Gdzie są moje podobizny? Jestem załamana. To nie tak powinno wyglądać. Potencjał w Krakowie jest, ale bez moich plakatów - mały niesmak pozostanie ze mną na długo" - napisała przekornie Marianna Schreiber. Oprócz tego żona polityka opozycyjnej partii udostępniła jeszcze kilka zdjęć i filmików z wydarzenia. Przy okazji zdradziła fanom, ile kosztowała jej sukienka, w której pojawiła się na Fame MMA 20. Czy Schreiber w najbliższej przyszłości planuje zmianę pracodawcy? Być może do tej pory nie zdążyła pogodzić się ze współwłaścicielką Clout MMA.

"Mam na sobie outfit - 300 zł. W życiu naprawdę nie musisz grać pozera. Drogie ubrania najczęściej są dla ludzi, których na nie nie stać, i po to by inni otwierali oczy na to co mają. Ja wolę żeby otwierali oczy na to, kim jestem" - przekazała.

Fame MMA 20. Wyniki walk: