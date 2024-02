Pierwsze słowa "Don Kasjo" po wygranej z "Boxdelem". Tym był zaskoczony

Z pewnością wielu kibiców czekało na sobotnią galę Fame MMA 20, na której pojawili się najpopularniejsi freak-fighterzy ostatnich lat. Na co-main event zaplanowano walkę "Don Kasjo" i "Boxdela", którzy w ostatnim czasie toczyli zażarty konflikt. - Jak chcesz, to mogę wycisnąć cię jak sz**tę. Zresztą zrobię to w sobotę w klatce - krzyczał Życiński podczas piątkowego treningu medialnego. Okazało się, że na emocjach przed pojedynkiem się nie skończyło.

Tak "Don Kasjo" skomentował walkę z Boxdelem. "Przeżyłem tutaj wszystko"

Starcie od pierwszego gongu stało na wysokim poziomie. Zawodnicy zmierzyli się w formule K-1 w bokserskich rękawicach. "Don Kasjo" jako amatorski pięściarz dużo lepiej radził sobie w półdystansie, jednak "Boxdel" często nękał go mocnymi kopnięciami. Ostatecznie walka trwała pełne trzy rundy. "- On jest słaby - krzyczał narożnik Michała "Boxdela" Barona w pierwszej rundzie, ale Kasjusz "Don Kasjo" Życiński wcale nie był taki słaby. Po raz drugi wygrał ze współwłaścicielem federacji Fame MMA" - pisał o pojedynku Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Tuż po opuszczeniu klatki Kasjusz "Don Kasjo" Życzyński udał się do strefy medialnej, gdzie udzielił kilku wywiadów. W rozmowie z portalem mma.pl włodarz federacji Prime MMA przyznał, że "Boxdel" nieco zaskoczył go swoją dyspozycją. - Może go trochę zlekceważyłem, ale ostatecznie wyszło dobrze. Jak na sześć treningów na "Boxdela" to bardzo dobrze. Może mogłem bardziej przyłożyć się do rozgrzewki, ale jest okej - powiedział freak-fighter.

Później przyznał jednak, że w każdej z rund zaprezentował się lepiej od rywala. Przy okazji wbił szpilkę w stronę organizacji Fame MMA. - Byłem przygotowany, że mnie przewiozą. Mnie w FAME już nic nie zdziwi, bo przeżyłem tutaj wszystko. Może to nie była aż taka deklasacja jak na Polaku, ale "Boxdel" przegrał każdą rundę. Ale… dobra. Spoko. Werdykt słuszny - dodał.

Fame MMA 20. Wyniki walk: