Gigantyczna burza po gali FAME 20! Wściekły ujawnił zarobki. Ferrari odpowiada

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. To on wygrał półtora miliona złotych w turnieju na jubileuszowej gali Fame MMA 20, gdzie w finale po trzech rundach niejednogłośnie pokonał na punkty Josefa Bratana. Ale wcześniej była gigantyczna burza i wielkie kontrowersje w trakcie walki Krystiana "Krychy" Wilczaka z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem.

Minęło ledwie kilka sekund, a "Ferrari" zaczął krzyczeć, zwijać się z bólu i trzymać za krocze. Przerwa trwała wiele minut, do oktagonu został nawet wezwany lekarz, kibice na trybunach zaczęli gwizdać. Ale "Ferrari" nic sobie z tego nie robił - w pełni wykorzystał czas, który należy się przy takich faulach. Po tym czasie wstał, wrócił do walki, ale nie minęła nawet minuta i znowu zwijał się z bólu. Znowu po kopnięciu w krocze - pisał o walce Bartłomiej Kubiak. - Amadeusz oczywiście, że przegrał! Nic więcej do powiedzenia nie mam. Jestem strasznie wkur***. Głównie przez to, że znam ich wszystkich stawki i uważam, że pokonałbym ich wszystkich, byłem najlepiej przygotowany - grzmiał tuż po walce Krystian "Krycha" Wilczak.

Wściekły ujawnił też zarobki, które zawodnicy mieli dostać za wielki turniej podczas jubileuszowej gali FAME MMA 20. - W sumie mam zakaz mówienia o swojej stawce, a nie o innych, no więc: 100, 50, 30 tysięcy złotych podstaw, różnie - ujawnił, a przy okazji zaatakował ojca Amadeusza Roślika. - On do mnie patrzy w narożniku i mówi: ty kur***, rozj*** cię... Co to w ogóle są za słowa?! Gość, do którego zawsze podchodziłem z szacunkiem, nigdy go nie obraziłem, to on do mnie takie teksty... - kręcił głową "Krycha".

Amadeusz "Ferrari" Roślik odpowiedział, ale dopiero po przegranej walce półfinałowej z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. - Wszedłem agresywny do oktagonu, byłem głodny zwycięstwa, to jego ciosy w krocze, odebrały mi totalnie chęć do walki. Zrobiło mi się słabo, odczekałem i mówię: dobra jedziemy! On już wiedział, że go rozje*** i w tym strachu kopnął mnie drugi raz w jaja. Doświadczyłem czegoś bardzo nieprzyjemnego! Żeby dopuścili mnie do kolejnej walki, to musieli obejrzeć mi jaja... I to była najbardziej poje*** rzecz w moim życiu - tłumaczył "Ferrari".

Wielki turniej na FAME 20 wygrał - niejednogłośną decyzją sędziów - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. To on zgarnął półtora miliona złotych. - K***a, jestem milionerem - krzyczał rozemocjonowany "Wiewiór". Jego finałowy rywal, czyli Josef Bratan szczęśliwy nie był, ale też otrzymał pokaźną wypłatę, bo za sam występ w finale zarobił pół miliona złotych.

Fame MMA 20. Wyniki walk: