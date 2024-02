Narożnik "Boxdela" wrzeszczał. A później zaczęły się tańce. "On jest słaby"

- Jak chcesz, to mogę wycisnąć cię jak szmatę. Zresztą zrobię to w sobotę w klatce - krzyczał Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który po piątkowym treningu medialnym i ważeniu usiadł naprzeciwko Michała "Boxdela" Barona. Gorącym tematem ich dyskusji była afera Pandora Gate, w którą zamieszany jest Baron. Jeden ze współwłaścicieli Fame MMA, ale też ostatnio freak fighter, który po aferze już wrócił do federacji i w sobotę walczył na jubileuszowej gali.

To była już ich druga walka - rewanż - bo obaj po raz pierwszy spotkali się listopadzie 2021 roku na gali Fame MMA 12. Wtedy lepszy okazał się "Don Kasjo", wówczas najpopularniejszy freak fighter w Polsce, który w trzech rundach pewnie wypunktował "Boxdela".

Wtedy to był boks w małych rękawicach. W sobotę to było K-1 w dużych rękawicach bokserskich. "Boxdel", który w ostatnich miesiącach wyraźnie schudł i przeszedł dużą przemianę, już nie był dla "Don Kasjo" tak łatwym celem.

- On jest słaby - krzyczał narożnik "Boxdela" w pierwszej rundzie, ale "Don Kasjo" wcale taki słaby nie był. Po raz drugi wygrał ze współwłaścicielem federacji Fame MMA. Znowu po trzech rundach, gdy sędziowie długo zliczali swoje punkty. W tym czasie "Don Kasjo" cały czas trzymał rękę w górze, "Boxdel" zaczął wykonywać efektowne kopnięcia. A później obaj - jak podczas pierwszej walki - zaczęli tańczyć. - No to obstawiajmy, czy zatańczą ze sobą? - żartowali komentatorzy. Nie zatańczyli. Sędziowie w końcu orzekli niejednogłośne zwycięstwo "Don Kasjo".

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: