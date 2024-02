Znowu nie dał rady. Potężny nokaut na gali Fame MMA. "To nie dla mnie"

Jeśli on złapie luz, odpowiedni rytm. Jeśli trafi jako pierwszy i nie da się uderzyć, to jest zdolny do wszystkiego - zachwalał prowadzący piątkowy trening medialny Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka, czyli jedną z ikon freak fightów, internetowego prowokatora, który od lat znacznie więcej jednak pokazuje poza oktagonem niż w samym oktagonie.

Nie inaczej było tym razem, ale tym razem "Daro Lew" też nie miał łatwo. Jego rywalem był niepokonany w federacji Fame MMA (cztery zwycięstwa) Marcin "Xayoo" Majkut. - Nie musisz już świrować Darek. W sobotę dostaniesz w piz*ę, ale i tak dadzą ci następną walkę. Także powodzonka w dalszej karierze - ucinał "Xayoo" zaczepki "Daro Lwa".

- Takich to na odpuście rozpier***ałem pięciu - dalej prowokował "Daro Lew". - To twoje marzenie ściętej głowy - odpowiadał mu "Xayoo", który pozostał niepokonany, w sobotę wygrał swoje piąte starcie. Choć nie bez problemów, bo to "Daro Lew" zaczął od celnego lewego prostego. Ale po kilkudziesięciu sekundach sam przyjął najpierw mocne kopnięcie, a po chwili mocny prawy na szczękę, po którym już nie wstał. - K-1 jest nie dla mnie, to nie jest moja płaszczyzna - powiedział po walce przegrany "Daro Lew".

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: