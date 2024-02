Miała być chwała, jest wstyd. Pół miliona złotych przeszło mu koło nosa

- No, mówiąc pokrótce, to są jaja - śmiali się komentatorzy, gdy Amadeusz "Ferrari" Roślik leżał w oktagonie, zwijał się z bólu i odmówił dalszej walki z Krystianem "Krychą" Wilczakiem. Ale mimo to okazało się, że ból nie jest był aż tak straszny, bo "Krycha" został zdyskwalifikowany, a "Ferrari" awansował do półfinału turnieju na gali Fame MMA 20.

W półfinale było już i więcej walki, i więcej emocji - niezdrowych, bo rywalem "Ferrariego" był Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka. On w swoim ćwierćfinale przewalczył pełne pięć minut i pokonał Arkadiusza Tańculę. Stracił na pewno więcej energii, ale w drugiej w walce - z "Ferrarim" - w ogóle nie było tego widać.

"Wiewiór" wywierał presję, a "Ferrari" w swoim stylu czekał na swój mocny i zamaszysty cios. Miał jednak problem, bo "Wiewiór" w tym krótkim dystansie też był skuteczny. Wchodził w wymiany z "Ferrarim" i po pięciu minutach sędziowie uznali, że to on będzie pierwszym finalistą turnieju na gali Fame MMA 20, gdzie zwycięzca zgarnie 1,5 mln złotych.

"Ferrari" w ostatnich tygodniach podkreślał, że bierze udział w turnieju, bo zależy mu na chwale, a nie pieniądzach. Tłumaczył, że równie duże zarobiłby, gdyby brał w federacji pojedyncze walki. Skończyło się bez chwały i pieniędzy - po zwycięstwie z "Krychą" przez dyskwalifikację "Ferrari" został wygwizdany przez kibiców w krakowskiej Tauron Arenie.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: