Kosecki liczony na stojąco. Przeszarżował. "Ależ awantura!"

- Myślę, że byłbym w stanie zrobić zaj***ste show na konferencjach i w klatce - przekonywał Jakub Kosecki, który od wielu miesięcy nie ukrywał, że chciałby spróbować swoich sił we freak fightach. Show na konferencjach jednak nie zrobił. Na piątkowym medialnym treningu też zaprezentował się tak sobie. - Może coś ukrywa - zastanawiał się prowadzący.

No i ukrywał, bo Kosecki od pierwszych sekund ruszył od razu do przodu. Wyprowadził mnóstwo ciosów, wiele z nich było celnych. - Ależ awantura - cytowali legendarny już tekst Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego komentatorzy sobotniej gali Fame MMA.

Kosecki zaczął odważnie, ale równie szybko się wystrzelał. Po jego efektownym i energicznym początku do głosu doszedł "Tuszol", który rozbił byłego piłkarza m.in. Legii czy Śląska. I to naprawdę potężnie, bo w pewnym momencie Kosecki nawet nie za bardzo wiedział, gdzie jest. Był liczony na stojąco. - On nie wie, co tutaj się dzieje - zwracali uwagę komentatorzy po trzecim i ostatnim liczeniu, kiedy sędzia przerwał walkę. "Tuszol" wygrał ją przez techniczny nokaut.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: