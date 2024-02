Jedna ręka, szczęka pęka. Najdziwniejszy walka w historii Fame MMA

Także najdziwniejszej na sobotniej gali, gdzie Piotr "Szeli" Szeliga - były hokeista, ale teraz już zdecydowanie bardziej freak fighter - mógł w tej walce zadawać ciosy tylko prawą ręką. Lewą miał przytwierdzoną do biodra, więc nawet nie za bardzo miał się jak nią zasłaniać. Mimo to i tak był faworytem bukmacherów, bo jego rywalem, który mógł normalnie korzystać z dwóch rąk, był Natan Marcoń. Internetowy prowokator i niezbyt lubiany freak fighter, który wygwizdany i wyzywany przez publiczność został już na piątkowym ważeniu.

- Będzie nokaut, ja tego chcę - odgrażał się w piątek Marcoń. - Możesz sobie chcieć. Skończ pier***lić, w sobotę się wszystko wyjaśni - odpowiadał mu Szeliga. No i się wyjaśniło. Zgodnie z planem. Szeliga zaczął spokojnie, polował tylko na jeden cios. No i w końcu upolował. Jeszcze w pierwszej rundzie, kiedy trafił prawym prostym Marconia, a ten dał się po chwili wyliczyć do dziesięciu. - Tak, jak powiedziałem: jedna ręka, szczęka pęka - rzucił po zwycięstwie Szeliga, którego nokaut z uznaniem z pierwszych rzędów oglądali m.in. Mateusz Borek czy Kamil Glik, którzy podczas sobotniej gali często byli pokazywani przez realizatora.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: