Sam pytał sędziego, czy to już koniec. Sceny na Fame MMA. "On nie jest świadomy"

- On nie jest świadomy - mówili komentatorzy, gdy Adrian "Polak" Polański po raz kolejny padał na deski. To duże zaskoczenie w turnieju na gali Fame MMA 20, bo "Polak" był faworytem. Odpadł już w ćwierćfinale, gdzie przez techniczny nokaut pokonał go Jose "Josef Bratan" Simao.

