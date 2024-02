Wardęga miał dość. A on pokazał "Ferarriemu", jak to się robi

Dużo prostych ciosów, kombinacji i ani jednego kopnięcia. Tak na piątkowym treningu pokazał się Arkadiusz Tańcula. Rywala w pierwszej walce miał jednak trudnego, bo Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - posiadacz dwóch pasów federacji Fame MMA (do 77,1 i 84 kg) - był piekielnie zmotywowany, by awansować do półfinału, gdzie liczył na to, że jego rywalem będzie Amadeusz "Ferrari" Roślik.

- Ja nie chcę nic powiedzieć, chcę mu zaj***ać - rzucił wściekły "Wiewiór". - Mówiłem wcześniej, że dostaniesz w łeb - odpowiedział mu "Ferrari". To już było po tym, jak doszło między nimi do tzw. face to face. A raczej miał dojść, bo "Ferrari" od razu uderzył Wiewiórkę w twarz. - Może to jednak był zły pomysł - powiedział wtedy prowadzący poniedziałkową konferencję przed galą Fame MMA 20 Sylwester Wardęga, który chwilę wcześniej wywołał obu freak fighterów na scenę.

Między "Ferrarim" i "Wiewiórem" iskrzyło od dłuższego czasu. Obaj liczyli na to, że w sobotę spotkają się w klatce. I pewnie się spotkają, choć "Ferrari" w swoim ćwierćfinale - po przyjęciu dwóch kopnięć na krocze -odmówił dalszej walki z Krystianem "Krychą" Wilczakiem.

Jeszcze w oktagonie "Ferrari" pokazywał, że nie jest w stanie walczyć dalej i rezygnuje, ale to być może była tylko jego taktyka. "Krycha" został zdyskwalifikowany, a "Ferrari" awansował do półfinału, gdzie znalazł się też "Wiewiór", który walki nie unikał. Już w pierwszej minucie posłał Tańculę na deski, a później kontrolował ten pojedynek - po pięciominutowej rundzie pewnie i bez kontrowersji zameldował się w półfinale.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: