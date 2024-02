Dyskwalifikacja! "Ferrari" nie chciał już walczyć. Najdziwniejsza walka w Fame MMA

- Ja nawet lubię tego "Krychę", no ale będę musiał mu zrobić krzywdę - mówił w ostatnich dniach Amadeusz "Ferrari" Roślik, w tej chwili największa gwiazda federacji Fame MMA. "Ferrari" wielokrotnie podkreślał, że bierze udział w turnieju na gali Fame MMA 20, bo zależy mu na chwale, a nie pieniądzach, bo równie duże zarobiłby, gdyby brał w federacji pojedyncze walki.

Pierwsza walka chwały mu jednak nie przyniosła. Minęło ledwie kilka sekund, a "Ferrari" zaczął krzyczeć, zwijać się z bólu i trzymać za krocze. Przerwa trwała kilka minut, do oktagonu został nawet wezwany lekarz, kibice na trybunach zaczęli gwizdać. "Ferrari" nic sobie jednak z tego nie robił - w pełni wykorzystał czas, który należy się przy takich faulach.

"Ferrari" tłumaczy, dlaczego nie chciał walczyć

Po tym czasie wstał, wrócił do walki, ale nie minęła nawet minuta i znowu zwijał się z bólu. Znowu po kopnięciu w krocze. - No, mówiąc pokrótce, to są jaja - śmiali się komentatorzy, bo "Ferrari" ewidentnie dokładał tutaj grę aktorską. Ale mimo to "Krycha" został zdyskwalifikowany. - Ze strachu kopał w jaja, idę zaraz rzygać na zaplecze - tłumaczył po chwili "Ferrari".

- Skoro on nie jest w stanie walczyć dalej, rozumiem, że to ja awansuję do półfinału - pytał "Krycha". Nie awansował, bo sędzia Piotr Jarosz szybko wyjaśnił, że został zdyskwalifikowany. W półfinale zawalczy "Ferrari" - choć początkowo pokazywał, że nie jest w stanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że to była tylko jego sprytna taktyka, by za bardzo nie zmęczyć się przed kolejną walką. Można i tak.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

Fame MMA 20. Pozostałe walki: