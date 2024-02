Wrzeszczał jak opętany. Sędzia musiał przerwać. Najbardziej sportowa walka Fame MMA

- Jak zwykle uśmiechnięty i naładowany pozytywną energią - zapowiadał Michała "Wampira" Pasternaka prowadzący piątkowy trening medialny. Zaraz po nim na scenie pojawił się Norman Parke, również ceniony zawodnik MMA, który w przeszłości toczył wyrównane boje w KSW i UFC.

To była bez wątpienia najbardziej sportowa walka na sobotniej gali Fame MMA. A być może nawet najbardziej sportowa walka w historii freaków. - Tu nie będzie rzucania słów, tu jest pełne skupienie, wymiana spojrzeń - mówił prowadzący piątkowy trening, gdy Pasternak i Parke patrzyli sobie głęboko w oczy. Ale też się do siebie uśmiechali, bo tutaj nie było niezdrowych emocji, sztucznego podkręcania konfliktu. Oddać miała sobotnia walka.

Czy oddała? Tutaj już można dyskutować. Jeśli ktoś szukał odważnego pojedynku, w którym będą latały ciosy z obu stron, po pierwszej rundzie mógł być zawiedziony. Jeśli ktoś szukał profesjonalnego MMA, gdzie sporo było technicznych akcji i skutecznych uników, mógł być zadowolony.

Miały być kolana, ale zamiast tego był faul

- Kolana, kolana, kolana - krzyczał siedzący pod oktagonem trener Pasternaka Mirosław Okniński. Ale kolan nie było. Niższy o głowę Parke umiejętnie trzymał dystans, chował się za podwójną gardą, kontrował, ale pod koniec drugiej rundy wykonał też efektowny rzut.

- K***a - rzucił po polsku Irlandczyk pod koniec trzeciej rundy, gdy Pasternak nieprzepisowo - zakładamy też, że niecelowo - kopnął go w krocze. Sędzia Piotr Jarosz na chwilę przerwał walkę. Po tej przerwie Pasternak ruszył do ataku, ale czasu już było mało - to nie wystarczyło. Parke pewnie wygrał walkę na punkty. Dla Pasternaka była to pierwsza porażka w federacji Fame MMA. - Dziś Norman był lepszy, szybszy, ale to nie znaczy, że Pasternak jest słaby - powiedział po walce Okniński.

