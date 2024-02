Fame MMA 20. Wyniki na żywo. "Don Kasjo" - "Boxdel", wielki turniej o dwa miliony złotych [FAME MMA, WYNIKI]

To wyjątkowe wydarzenie w historii federacji, bo to już 20. jubileuszowa gala Fame MMA. Pierwotnie miała obyć się późną jesienią, ale po wybuchu afery Pandora Gate, w którą zamieszany jest jeden ze współwłaścicieli federacji Michał "Boxdel" Baron, Fame MMA postanowiła przenieść to wydarzenie na luty.

Do krakowskiej Tauron Areny, czyli największej hali w Polsce, w sobotę zjechali się najbardziej popularni freak fighterzy związani z federacją Fame MMA, która wyjątkowo na ten wieczór przygotowała specjalną formułę. W sobotę ośmiu zawodników bierze bowiem udział w turnieju, gdzie łączna pula nagród wynosi aż dwa miliony złotych (1,5 mln dla zwycięzcy, który stoczy aż trzy walki na jednej gali i 500 tys. zł dla drugiego finalisty).

Każdy z turniejowych pojedynków będzie trwał jedną pięciominutową rundę, ale możliwa będzie dwuminutowa dogrywka. Z kolei finał przeprowadzony zostanie w formule: trzy rundy po trzy minuty. Turniej odbędzie się na zasadach K-1. Ale oprócz tego zobaczymy też inne walki - nie tylko w K-1, ale też w boksie czy MMA. Wyniki walk na gali Fame MMA 20 na bieżąco będziemy aktualizować w tym tekście:

Fame MMA 20. Wyniki walk:

Tomasz Olejnik - Wiktor "Wronek" Wronka - boks

Michał "Wampir" Pasternak - Norman "Stormin" Parke, K1, rękawice bokserskie

Marta Murcix Błoch - Paulina Kozłowska - K1, małe rękawice

Natan "Szatan" Marcoń - Piotr "Szeli" Szeliga - boks, specjalne zasady (jedna związana ręką u Piotra Szeligi)

Jakub "Kosa" Kosecki - Łukasz "Tuszol" Tuszyński - K1, małe rękawice

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk - Marcin "Xayoo" Majkut - K1, małe rękawice

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Michał "Boxdel" Baron - K1, rękawice bokserskie

Fame MMA 20. Pary w turnieju: